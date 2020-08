Elokuvissa: Uusin Pekka Töpöhäntä on menettänyt jotain tunnelmastaan

Ruotsalainen Gösta Knuttson kirjoitti vuosina 1939–1951 useaa lapsipolvea viihdyttäneet Pekka Töpöhäntä -kirjat.

Alkuun ne olivat hänen radiotarinoitaan. Uppsalassa vierailleet ovat voineet tutustua niin Pekka Töpöhännän kävelyreittiin kuin kahvilaan. Töpöhäntäisen kissan tarinat myös opettavat erilaisuuden suvaitsemisesta ja kiltteydestä. Tosin alkuperäisiin teoksiin kätketty yhteiskunnallisuus on karissut vuosien myötä pois.

Pekka Töpöhännän uusin animaatio vie Pekan alkutarinaan.

Miten pienestä maalaiskissasta tulee Pirkon lemmikki, miten hän kohtaa Uppsalassa ilkeään Monni-kissan, hölmöt apurit Pillin ja Pullan, ystävällisen Maija Maitoparran ja iäkkään Tuomiokirkon Vanha-Maijan. Juonessa on tärkeässä osassa Monnin K.A.L.A. klubi ja Pekan nöyryytys.

Uusi versio on vauhdikas ja musikaalimuoto lisää vauhtia. Vaikka kuvissa on vanhahtavuutta, ehkä jotain on tunnelmassa menetetty, vai onko kyse sittenkin katsojan omista Pekka Töpöhäntään liittyvistä muistoista. Uppsala miljöönä tulee hienosti esille, samoin uimista rakastavat koirat.