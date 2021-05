Elokuvissa: Väreillä herkutteleva lastenanimaatio viihdyttää etenkin perheen pienimpiä – Tutut satuelementit toimivat

Bio Rexissä on koko ajan hyvin tarjolla lastenelokuvia, niin vanhempia kuin uudempia. Uusista ennakkoon on jo nähtävissä puolitoistatuntinen australialainen animaatio Kuka pelkää puudelia. Elokuva perustuu Jayne Lyonsin samannimiseen romaaniin – kirjan ja elokuvan alkuperäinen nimi on Wolf.

Pystytukkainen teinipoika ja korkea-arvoisen ihmissusien suvun perijä Freddy Lupin menettää isänsä. Freddy päättää, että hänestä tulee susimaisin susi ja ihmisiä pelastava yön kuningas. Öiset kadut odottavat.

Kaikki menee pieleen, kun Freddy huomaakin olevansa puudeli. Tästä alkaa taistelu vallanhimoista sukua ja rankkureita vastaan.

Seuraavaan kuunnousuun mennessä pitää löytää taianomainen kuukivi ja samalla todistaa, että puudeli pärjää. Onneksi Freddyllä on apuna neuvokas tyttökoira Batty.

Kuka pelkää puudelia ei nouse klassikoksi, mutta se viihdyttää erityisesti pienempiä lapsia, tutut satuelementit toimivat. Aikuisille ne saattavat olla kliseisiä. Herkullisesti väritetty, loppua kohti paraneva animaatio on enemmänkin hauska kuin pelottava.