Elokuvissa: Viggo Mortensenin varmaotteinen esikoisohjaus ei sievistele – Elokuva ruotii isän ja pojan suhteen kipupisteitä

Falling on isänsä puolella tanskalaisen Viggo Mortensenin esikoisohjaus. Hän on myös käsikirjoittanut ja tähdittänyt elokuvan. Los Angelesissa ja Pohjois-Ontariossa kuvattu Falling ei ole kevyt katsomiskokemus, ja se on hyvä.

John (Viggo Mortensen) elää Kaliforniassa elämänkumppaninsa Ericin (Terry Chen) ja heidän tyttärensä Monican (Gabby Velis) kanssa kaukana nuoruuden maaseudusta. John majoittaa muistisairaan isänsä Willisin (Lance Henrikssen) luokseen. Isä ei ole kuitenkaan halukas luopumaan maatilasta, homofobinen ja kiukkuinen isä ei ole halukas mihinkään. Hän elää muistoissaan, ja pala palalta perheen tragediat avautuvatkin. Toisessa tasossa Willis on nuori isä (Sverrir Gudnason), jonka herttaisen hymyn takana on ilkeys. Samalla John kasvaa aikuiseksi dominoivan isän varjosta.

Falling on varmalla otteella tehty elokuva, sillä Mortensen ei sievistele asioita. Menneille vuosikymmenille jääneen ankean maatilan kuvaus on erittäin onnistunutta, samoin henkilökuvaus. Pienellä budjetilla tehty Falling esittää katsojalle tärkeitä kysymyksiä ihmisyydestä.