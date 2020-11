Elokuvissa: Virolaisohjaajan pohjoinen western – Kaivoskylän ankeutta Lapin harmaissa tunturimaisemissa

Lapin tunturit, kaivos, porot, taistelu maasta ja tyylilajina western, jossa poromies (Sulevi Peltola) istua jököttää tunturin kupeessa kuin heimopäällikkö. Musiikki tukee villin lännen tunnelmaa. Asetelma on haastava ja mielenkiintoinen, mutta valitettavasti se toimii vain osittain.

Suomen läntisessä Lapissa kaivosyhtiö himoitsee poronhoitajan maata. Hänen poikansa Rupi (Pääru Oja) yrittää puhua isäänsä ympäri, sillä Rupi on töissä kaivoksenjohtaja Kalastajalla (Tommi Korpela). Sekä Kalastaja että Rupi tuntevat vetoa Riittaan (Laura Birn), joka elää unelmissaan. Surkeita asuntovaunuja, kuraa ja näköalatonta elämää, jossa ryypätään ja rellestetään saluunaan vertautuvassa baarissa. Välillä kuva yllättäen leikkautuu levollisen harmaisiin tunturimaisemiin.

Viimeiset on oudon hämmentävä elokuva. Osittain se tavoittaa maagisen tunnelman, mutta rakenne on rikkonainen, sillä leikkaukset töksähtelevät, jotain olisi myös voinut tiivistää ja jotain syventää. Tommi Korpela tekee loistavan roolin häikäilemättömänä manipuloijana. Viimeiset on kuitenkin valittu Viron ehdokkaaksi kilpailemaan parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkinnosta. Pidetään peukkuja!