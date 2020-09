Elokuvissa: Virpi Suutarin Aalto-dokumentti avaa arkkitehtuurin mestarin elämää – ”Ettehän unohda leikkiä”

Aalto Ohjaaja Virpi Suutari Pääosissa Alvar Aalto, Aino Aalto, Elissa Aalto

Kuka oikein on Alvar Aalto (1898–1976)? Suomalaisille hän on usein vaasi tai Finlandia-talo, mutta hän on paljon muuta. Virpi Suutarin taitavasti tekemä, viipyilevä ja intensiivinen dokumentti avaa arkkitehtuurin ja muotoilun mestarin työt ja tunne-elämän. Aino Aalto nousee hienosti hänen rinnalleen, puolisona ja merkittävänä työkumppanina.

Virpi Suutari on tehnyt erinomaisen taustatyön. Aalto rakentuu haastatteluista, arkistojen löydöistä ja tuoreista kuvista. Avioparin keskinäinen kirjeenvaihto paljastaa leikkisyyden ja syvän kiintymyksen. Alvar Aallon menestys ja kontaktit ulkomaille tulevat hyvin esille. Kun Aino menehtyy, toisesta vaimosta Elissasta kasvaa uusi työkumppani, jonka kiharat Alvar haluaa suoriksi.

Lähihistoria käänteet ja maailman tapahtumat ovat läsnä, samoin myöhempien vuosien syrjään vetäytyminen ja alkoholisoituminen – nuoremmat kun pitävät entistä uudistajaa konservatiivisena. Dokumentissa kronologinen eteneminen toimii. Aalto antaa katsojalle paljon tietoa, samalla se on syvä esteettinen kokemus.

* * * * *