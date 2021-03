Elokuvissa: Yhden naisen armoton kostoretki Alabaman metsissä

Army of One, ohjaus Stephen Durham, pääosissa Ellen Holman, Matt Passmore, Geraldine Singer, Stephen Dunlevy, Barry Hanley, Gary Kasper, Kendra Carelli, Cameron Bowen * * * *

Vaikka ensi-illat siirtyvät, ovat monet niihin tulevat elokuvat jo teatterissa ennakkoon nähtävissä. Niin on myös Army of One. Jos haluaa vauhdikasta ja suoraviivaista, adrenaalilla ladattua toimintaa 90 minuuttia, tässä on oiva valinta.

Brennan (Ellen Holman) ja miehensä Dillon lähtevät retkeilemään Alabaman syrjäseuduille. Jo matkalla he kohtaavat agressiivisia kyläläisiä ja perillä metsässä he osuvat vahingossa huumeklaanin kätkölle. Pariskunta ammutaan, mutta Brennan virkoaa ja aloittaa yhden naisen kostoretken.

Brennan napsii pahat miehet hengiltä yksi kerrallaan, he kuitenkin ovat klaania hallitsevan herttaisen oloisen ja uskonnollisen Maman (Geraldine Singer) juoksupoikia.

Sankat metsät, rauhalliset joet ja vanhat puutalot ovat Alabamassa kuvatut elokuvan miljöinä. Vaikka budjetti ei ole ollut suuri, Army of One tempaisee mukaansa. Takaa-ajot toimivat ja taistelutilanteet ovat hyvin lavastettuja.

Army of One on vanhan koulukunnan toimintaleffa, jonka tähtenä Ellen Holman on pätevä sankari. Ohikiitävänä hetkenä tulee mieleen First Blood.