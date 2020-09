Ensimmäinen koronatapaus hämeenlinnalaisessa hoivakodissa – Mainiokoti Larin Kyöstin asukas on sairaalahoidossa

Hämeenlinnan alueella koronatilanne on heikentynyt huomattavasti.

Kanta-Hämeessä todettiin maanantaina ensimmäinen koronavirustartunta hoivakodissa. Koronaan on sairastunut iäkäs ja ”liikkuva palvelusasukas” Mainiokoti Larin Kyöstissä.

Hän on tällä hetkellä sairaalahoidossa. Potilas tuli huonovointisuuden vuoksi maanantai-iltapäivänä päivystykseen ja välittömästi hänet siirrettiin osastohoitoon.

Kaikki hoivakodin 35 asukasta ja henkilökunta testataan tiistain aikana.

Tartuntaketjun selvitys on käynnissä, mutta sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Järvelän mukaan vielä ei ole selvää, mistä tartunta on peräisin.

– On ollut vain ajan kysymys, milloin ensimmäinen hoivakotitartunta tulee ilmi, kommentoi Järvelä.

Mainiokoti Larin Kyöstin asukkaat elävät nyt karanteenin omaisesti. Myös henkilökunta liikkuu ainoastaan kodin ja työpaikan välillä ja muu liikkuminen on pyritty minimoimaan.

Myös hoivakodin vierailut ovat ainakin seuraavat kaksi viikkoa tauolla. Myös asukkaiden asiointi talon ulkopuolelle on rajoitettua kahden viikon ajan.

Järvelän mukaan oireet alkavat usein 2–5 vuorokauden kuluttua altistumisesta.

– Erityisellä vakavuudella suhtaudumme nyt hoivakotitilanteeseen ja maakunnallinen covid-työryhmä keskustelee hoivokotien vierailuista koko maakunnan osalta.

Tilanne on vakava Hämeenlinnassa

Koronatilanne on sairaanhoitopiirin mukaan heikentynyt Hämeenlinnan alueella lyhyessä ajassa.

Havaitut tartunnat ovat aiheuttaneen massa-altistumisia ja tällä hetkellä mahdolliselle tartunnalle altistuneita henkilöitä on määrättynä karanteeniin noin 250.

Aiemmin tiedotettujen koulu- ja urheiluyhteyksien lisäksi tartunnalle on voinut altistua erityisesti sunnuntaina 13. syyskuuta Hämeenlinnan kirkossa kello 10 pidetyn jumalanpalveluksen aikana.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri pyytää kyseiseen tilaisuuteen osallistuneita hakeutumaan koronatestiin, jos tartuntaan viittaavia oireita ilmenee.

– Jokaisen seudulla liikkuvan on syytä nyt joka tapauksessa kiinnittää korostuneesti huomiota käsihygieniaan sekä pitää turvavälejä muihin ihmisiin. Jos turvavälien pitäminen ei ole mahdollista, on suositeltavaa käyttää kasvomaskia. Testaukseen on syytä hakeutua, jos kokee hengitystie- tai muita koronaan liitettyjä infektio-oireita, kuten kuume, haju- tai makuaistin menetystä ja ripulointia, Järvelä muistuttaa.

Järvelän mukaan testitulosta odottaessa tulee toimia vastuullisesti. Se tarkoittaa turhan liikkumisen vähentämistä. Oireisena ei pidä altistaa muita infektioille, vaikka testitulos olisikin negatiivinen.