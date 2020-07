Ensimmäisessä kesätyössä

Lupiinit saivat kyytiä Aulangon puistometsässä, kun nuoret kitkivät niitä porukalla pois. Alle 18-vuotiaat olivat kesäkuun lopussa viikon pituisella kesäpestillään, johon he olivat hakeutuneet 4H-yhdistyksen kautta.

Säästöpankkisäätiöiden rahoittamaan Ikiomakesätyö-hankkeeseen pääsi tänä vuonna mukaan kantakaupungista, Hauholta ja Rengosta kustakin 15 nuorta. Työvaiheessa heidät jaettiin vielä jokaisella alueella kahteen ryhmään, jotka ahkeroivat peräkkäisinä viikkoina.

– Yhteensä kaikkiin 4H-kesätöihin oli hakijoita 263 nuorta. Heistä 82 oli kesäkuun lopussa listoillamme, ja 45 on mukana Ikiomakesätyö-projektissa, Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistyksen lapsi- ja nuorisotyökoordinaattori Ilona Härö kertoo.

Rakesh Mäntylä hymyilee helteisen päivän lounastauolla Aulangon Metsähallituksen tukikohdassa, miten kivalta puuhaaminen ryhmässä on tuntunut.

– Olemme tehneet myös kalibrointia. Siinä lasketaan alueella liikkuvia autoja ja niissä matkustavia ihmisiä ja kirjataan tiedot ylös. Roskiakin olemme alueelta keränneet.

Kiinteistöpuolen ammattiopinnot syksyllä aloittavalle Mäntylälle 4H-viikko on ensimmäinen kesätyöpaikka. Vuosi sitten hän haki kauppaan, mutta silloin ei vielä onnistanut. Nyt hän yllättyi myönteisesti, kun tällä kertaa tärppäsi.

– Ajattelin, että tämä olisi hyvä ja mielenkiintoinen kokemus. Tykkään olla ulkona ja tehdä pihahommia. Suosittelen tällaista muillekin nuorille ehdottomasti, hän sanoo.

Kesää Mäntylä kertoo muuten viettävänsä lomaillen, uiden ja rentoutuen. Työviikolta tulevaa palkkaa hän ei aio käyttää heti, vaan hän pistää rahat säästöön.

Lukion tänä vuonna aloittava Neea Kaaranen pisti kesätyöhakemuksen 4H:lle, kun hän kuuli asiasta nuorten tukipalvelun Topparin järjestämässä kesätyöinfossa. Jo aiemmin hän oli suunnitellut jotain ansaintaa koululoman ajaksi.

– Tämä on ollut hyvä kokemus, meillä on ollut hauskaa. Työ on hyvin järjestetty, ja se on tosi palkitsevaa. Suosittelen muillekin nuorille, hän sanoo.

Myös Kaaranen kertoo säästävänsä omat tienestirahansa myöhempään tarpeeseen.

– Voin käyttää palkan vaikka lukion kirjoihin.

Nuorten tekemät työt ovat enimmäkseen piha- ja puutarhahommia, mutta mukaan mahtuu myös jotain pientä kodinhoidollista askaretta, kuten ikkunoiden ja saunojen pesua. Tekijöiden panoksesta Ilona Härö on kuullut pelkkää positiivista palautetta.

– Kaikki yhteistyökumppanit ovat kehuneet nuoret maasta taivaaseen, miten ahkeria he ovat, hän iloitsee.

Hauholla ryhmät urakoivat muun muassa Hauho-Seuran kohteissa, Hauhotalolla, Leppäniemen Hirsihuviloilla ja fresbeegolfradalla. Rengossa he olivat esimerkiksi Nummenkylällä ja Kaloisten kyläyhdistyksellä.

– Ollessani Rengossa huomasin, että työporukalle muodostui myös aivan ihana ryhmähenki. Sellainen voi syntyä porukalle lyhyessäkin ajassa, Härö sanoo.

Aulangon puistometsässä urakointikohteet nuorille oli miettinyt Metsähallituksen puistomestari Anne Halla-aho . Ennen työrupeaman alkua ja sopivasti tekemisen välissäkin 4H-ohjaajat antavat nuorille tietoa työelämän asioista.

– Tauoilla keskustelemme erilaisista asioista, kuten työssä jaksamisesta. Alussa käymme läpi tärkeitä työelämän asiakirjoja, kuten työsopimusta ja verokorttia. Haluamme varmistaa, että nuoret tietävät, mihin pistävät nimensä alle. Olemme vastuullinen kesätyönantaja, Härö sanoo.

Osa nuorista on Härön mukaan innostunut työviikon jälkeen oman 4H-yrityksen perustamisesta. Esimerkiksi Rengossa eräs nuori sai heti perään työkeikan 4H-yrittäjänä.