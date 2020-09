Entinen huippuiskijä valloittaa nyt maailmaa polkemalla vanhaa Singeriä Lasimäellä – Nyrkkeilyhanskat muuttuvat ruseteiksi

Yrittäjä Jyri Naskalilta on moni kysynyt, onko hän muuttanut sukunimensä ammattinsa mukaan. Nimi on kuitenkin ollut hänelle pikemminkin enne.

– Naskalia käytän joka ikinen päivä, se on melkein koko ajan kädessä, hän nauraa.

Mies on tullut kuuluisaksi kierrätysnahasta valmistamistaan ruseteista. Tietoisuus hänen töistään räjähti, kun vuonna 2018 linnan itsenäisyysjuhlien lähetyksessä mainittiin, että nyrkkeilijä Mira Potkosen miehellä Henrillä oli hänen valmistamansa rusetti kaulassa.

Tuohon aikaan Naskali teki töitä vielä kotonaan, mutta viime vuoden keväällä hän muutti pajansa Lasimäen kivijalkaan.

– Pajamyymälä on vähän kolkko mutta samalla hauska, ja se toimii omassa karuudessaan oikein hyvin. Työtilaanikin voi tulla aina kuka vaan katsomaan, hän sanoo.

Vanhat hanskat materiaalina

Naskalin ruseteista suosituin on kääntömalli, jonka ominaisuus on nimenomaan hänen innovaationsa.

Asiakkaita kiinnostavat varsinkin kierrätysnahasta valmistetut rusetit, ja niitä Naskali eniten tekeekin. Suurin osa niistä syntyy käytetyistä nyrkkeilyhaskoista. Laji on hänelle rakas, sillä hän voitti monta kertaa suomenmestaruuden 57-kiloisten sarjassa 2000-luvun alussa.

– Tuntui pahalta nähdä, miten paljon hanskoja heitetään roskiin. Nahka on hyvin harvoin se, joka niissä pettää ja menee rikki, hän sanoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Tekotarpeita Naskali löytää lisäksi kirppareilta, ja ihmiset ovat tuoneet hänelle vanhoja nahkatakkejaan, -housujaan ja -hameitaan. Myös kalustetehtaalta ja poronnahoista hän saa ylijäämäpaloja.

Koko ajan Naskali sanoo kehittelevänsä lisää tuotteita. Nyt suosittuja ovat hänen uusimpansa, nahkaiset henkselit, jotka nekin voidaan kääntää lennosta toisinpäin erivärisiksi. Henkselit ovat tulossa myyntiin syksyn aikana.

Tuotteita Naskalilta ostetaan eniten verkkokaupassa, sen jälkeen tulevat jälleenmyyjät ja oma pajamyymälä. Kaukaisimmat tilaajat ovat olleet Uudesta-Seelannista ja Pohjois-Amerikasta. Aasialaisten juttu rusetit eivät oikein ole.

Hiukset ovat toinen ammatti

Lasimäen kauppiasyhdistystä Naskali kehuu tosi hyväksi porukaksi. Yrittäjillä on mainio yhteishenki, ja hyvänä tukena on Iittala Village, joka kokoaa koko kylän kuulumiset ja tapahtumat yhdelle sivustolle.

Tampereelta kotoisin oleva Naskali myös asuu perheineen paikkakunnalla.

– Vaimoni on Iittalasta. Täällä on hyvä kasvattaa lapset, ja vaimon tukiverkko on lähellä. En ole muuttoa sekuntiakaan katunut, olen tykännyt valtavasti. Päinvastoin oikein rupeaa ahdistamaan, kun menen suureen kaupunkiin, hän kuvailee.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen

Lasimäen myymälässä Naskali harjoittaa myös toista ammattiaan, parturina työskentelyä. Tampereella hän teki alan hommia 16 vuotta yhdessä isänsä kanssa omistamassaan liikkeessä.

– Joitakin vakiasiakkaita on tullut käymään Iittalassakin. En jättänyt työtä siksi, etten pitänyt siitä, vaan aika ei vain riittänyt enää kaikkeen. Haluan kuitenkin pitää ammattitaitoani yllä, hän sanoo.

Syksy on parasta aikaa

Näin syksyllä Naskali varautuu isänpäivän ja joulun sesonkeihin.

– Joulu on aiemmin ollut aikamoista härdelliä ja vaatinut venymistä perheeltäkin. Nyt olen pystynyt paremmin varautumaan ja tekemään varastoon, hän kertoo.

Tilaajalle tekijä lupaa rusetin tai henkselit tai vaikka nahkaiset rusettikaulakorut viikon sisällä. Myynnissä hänellä on myös kaulakoruja, jotka hän on toteuttanut yhdessä nyrkkeilyuransa juuri lopettaneen Eva Wahlströmin kanssa.

Nyrkkeilyä Naskali kertoo harrastavansa vielä höntsäillen ”omaksi ilokseen ja kavereiden kiusaksi”. Myös hänen 10-vuotias poikansa on innostunut lajista, vaikka isä ei halua sitä hänelle tyrkyttää. Hän vie pojan treeneihin ja ottaa samalla omatkin kamppeet mukaan.

Huipulla ollessaan Naskalille ei käynyt koskaan pahempaa, nenäkin hänellä pysyi suorana. Pahin tapaturma oli kämmenselän kahden luun murtuminen.

– Tuuletan aina, kun joku sanoo, että en näytä yhtään nyrkkeilijältä, hän virnistää.