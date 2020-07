Entisaikaan Irjalan kartanossa kiharat syntyivät hellatulen lämmöllä

Hiusten asettelu kampauksille muotivirtausten mukaan on ollut osa elämää aina. Hiustupen muodosta riippuen ihmisillä on luontaisesti joko suorat tai kiharalle taipuvat hiukset, mutta se ei ole estänyt hiusten kihartamista tai suoristamista erilaisilla menetelmillä.

Kiharalle hiukset on pakotettu kiertämällä ja lämmön avulla. Kemiallisilla menetelmillä saatuja pysyvämpiä tuloksia alettiin kutsua 1900-luvun alkupuolella permanentiksi.

Hämeenlinnan kaupunginmuseon kokoelmiin kuuluu runsaasti kihartimia eri ajoilta. Kotikäyttöiset sähkökihartimet ovat naisille tuttuja, mutta niillä on varhaisia esikuvia joissa lämpö on tuotettu ilman sähköä.

Heinäkuun esineinä on valikoima Irjalan kartanosta peräisin olevia kihartimia, jotka ovat nähtävillä Museo Skogsterin Ooh, Hämeenlinna! -näyttelyssä. Normaalisti kihartimet kuumenettiin hellalla, mutta mukana on myös eräänlainen matkamalli, jonka rasiassa on säädettävät polttosydämet ja pieni nesteallas öljylampun tapaan.