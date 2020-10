Eräs Teatteri jatkaa syksyllä siitä mihin keväällä jäi – Näytöksiin myydään myös "haamulippuja"

Eräs Teatterin 20-vuotisjuhlanäytelmä Aivastus sai ensi-iltansa 1.2. Kevään näytökset olivat lähes kaikki loppuunmyytyjä. Koronapandemian vuoksi osa näytöksistä jouduttiin peruuttamaan.

Aivastuksen näytöksiä päätettiin jatkaa myös syyskaudella, jotta kaikki halukkaat pääsisivät sen näkemään. Syksyn näytöskausi alkoi 30.10. ja kestää 12.12. saakka.

Aivastus on brittikirjailija Michael Fraynin humoristinen kooste Anton Tšehovin näytelmistä ja novelleista.

Eräs Teatterille sen on ohjannut Sauli Suonpää, Miniteatterin kasvatti, joka nähdään tänä syksynä Hämeenlinnan Teatterin esityksessä Näytelmä, joka menee pieleen.

Haamulippuja teatterin tueksi

Myös Eräs Teatterissa joudutaan rajoittamaan katsojien määrää. Myynnissä on vain puolet tavanomaisesta lippumäärästä. Teatterin toimintaa voi tukea ostamalla niin sanotun haamulipun.

Haamulippujen ostamiseen annetaan tarkemmat ohjeet Eräs Teatterin kotisivuilla ja lipunmyynnissä.

Koronatilanteeseen on varauduttu muutoinkin. Siivousta on tehostettu. Katsomon ovet avataan jo puoli tuntia ennen näytöstä ja päällysvaatteet on mahdollista ottaa katsomoon mukaan.

Väliaikatarjoilut katetaan suoraan pöytiin. Teatterilla on mahdollisuus käsien pesuun ja desinfiointiin.

Kasvomaskien käyttöä suositellaan, niitä voi myös ostaa teatterilta. Katsojia pyydetään saapumaan vain terveinä, lippuvarauksen voi peruuttaa vielä samana päivänä, jos sairastuu.

Lisätietoja: www.erasteatteri.fi