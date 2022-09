Eräs Teatterin syksyssä Cohenin musiikkia ja komedianäytelmä nuoruuden tavoittelusta

Hämeenlinnalaisen Eräs Teatterin syksyn esitykset käynnistyvät Cohen-illoilla.

Illoissa kanadalaisen laulaja-lauluntekijä Leonard Cohenin lauluja tulkitsevat Sauli Sipponen, laulu, Mervi Laurila, viulu ja laulu, Marko Räisänen, basso, Timo Juote, kitara, ja Pyry Salakari koskettimet.

Idea Cohen-iltoihin on lähtöisin laulaja Sauli Sipposelta, joka ihastui kanadalaisartistin musiikkiin jo kolme vuosikymmentä sitten.

Illoissa kuullaan kappaleita vuoden 1988 I’m Your Man -albumista eteenpäin aina vuoteen 2016 asti.

– I’m Your Man oli ensimmäinen Cohen-levyni. Tekstit, sekä persoonallinen ääni ja tyyli tekivät vaikutuksen.

Puhtaasti musiikkiesitys

Sipponen on laulanut reilut parikymmentä vuotta eri bändeissä solistina. Eräs Teatterissa hän on ollut mukana jo kymmenen vuotta.

– Olen näytellyt, laulanut ja tehnyt musiikkia sekä tekstejä. Ajatus varioida Cohenia oli kolkuttanut takaraivossa. Nyt alkaa olla sen verran ikää ja elämänkokemusta, että uskaltaa lähteä kokeilemaan.

Laulut esitetään alkuperäiskielellä englanniksi ja alkuperäisiä sovituksia kunnioittaen.

– Sovitukset on tehty pitkälti bändin yhteistyönä. Esitys on puhtaasti musiikkiesitys, ilman draaman kaarta. Toki kappaleiden välissä kuullaan välispiikkejä.

Cohen-iltoja on luvassa Eräs Teatterissa (Aulangontie 1 B, Hämeenlinna) kaikkiaan viisi ajalla 9.9.–2.10. Kenraali on jo keskiviikkoiltana 7.9.

– Jännittää, miten musiikki yleisöön uppoaa.

Komedia nuoruuden tavoittelusta

Myöhemmin syksyllä Eräs Teatterissa saa ensi-iltansa kirjailija Pierre Chesnot’n näytelmä Ryppytrikki.

Kysymyksessä on komedia ihmisen ikiaikaisesta halusta tavoitella nuoruutta.

Yksi tarinan päähenkilöistä on juuri joutunut vastoin tahtoaan eläkkeelle ja vaimo on löytänyt itselleen nuoren rakkaan. Plastiikkakirurgi on valmis tekemään trikkejä, kunhan hinnasta sovitaan. Voiko ryppytrikkien avulla avautua uusi elämä?

Ryppytrikki on Eräs Teatterin ohjelmistossa 29.10.–16.12.

Lisätietoa ohjelmistosta: www.erasteatteri.fi