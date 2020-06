Etelän rokki iski historianopettajan sydämeen – Ari PK Kiipula teetti hatun traagisesti kuolleen laulajan muistoksi

Eipä välttämättä uskoisi, että historian lehtorin kodin työhuoneessa on ”alttari” amerikkalaiselle pitkätukkaorkesterille.

Ari PK Kiipula löysi lukiolaisena Lynyrd Skynyrd -yhtyeen levyn kavereiden levyhyllystä ja sai pysyvän tartunnan.

– Ihan ensimmäisenä ihastuin soundiin, jossa kolme kitaraa soittaa ränttätänttää. Myöhemmin perehdyin laulujen tarinoihin, jotka eivät ole mitään lässyn lässyä, vaan pieniä novelleja elämän kolhimista ihmisistä, Kiipula luonnehtii.

– Lynyrd Skynyrdissä yhdistyvät kantrimusiikin vilpittömyys, blueshenkinen surumielisyys ja brittirokin vaikutteet.

Juliste puuttuu

1980-luvulla tietojen saaminen suosikkiyhtyeestä oli kiven takana.

– Juho Juntunen piti bändiä esillä ja kirjoitti Soundiin pitkän elämäkerta-artikkelin. Internetin tultua pääsin solmimaan kontakteja muihin harrastajiin ja sain muun muassa VHS-videolla keikkataltioinnin saksalaiselta fanilta.

Kiipula on kerännyt yhtyeen tuotannosta kattavan levykokoelman erikoispainoksineen, lehtiartikkeleita, musiikkivideoita ja t-paitoja. Hänellä on myös bändin laulusolistin Johnny van Zantin nimikirjoituksella varustettu kuva.

– Lynyrd Skynyrdin julisteita ei ole juurikaan näkynyt ainakaan täällä Suomessa. Keikkajuliste olisi hieno juttu, jos jostain sellaisen löytäisi, Kiipula tuumaa.

Vinoilua opettajalle

Lynyrd Skynyrd perustettiin vuonna 1964 Floridan Jacksonvillessä. Yhtyeen nimi oli pottuilua voimistelunopettaja Leonard Skinnerille , joka antoi kitaristi Gary Rossingtonille potkut koulusta liian pitkän tukan takia.

– Bändin soittajien tausta on köyhissä duunarioloissa, rekkakuskien ja yksinhuoltajien arjessa, joka on kaukana amerikkalaisesta unelmasta, Kiipula sanoo.

Maailmanlaajuiseen suosioon bändin siivitti 1974 julkaistu kappale Sweet Home Alabama. Biisi oli vastine Neil Youngin lauluille Southern Man ja Alabama, joissa etelävaltioiden asukkaita kuvataan rasistisiksi punaniskoiksi.

– Skynyrdin kotiseutuylpeydessä oli jotain, mikä viehätti. Southern rock on vahva käsite.

Tuhoisa onnettomuus

Vuonna 1977 Lynyrd Skynyrdin ollessa suosionsa huipulla bändiä kuljettanut lentokone syöksyi soiseen metsään Mississippin Gillsburgissa. Lentoturmassa kuolivat yhtyeen laulaja-lauluntekijä Ronnie Van Zant , kitaristi Steve Gaines ja hänen siskonsa, taustalaulaja Cassie Gaines.

Yhtye hajosi, mutta teki paluun kymmenen vuotta myöhemmin. jolloin laulajan paikan otti Ronnien pikkuveli Johnny Van Zant .

– Verisukulaisuus toi uskottavuutta bändin jatkuvuudelle ja Johnnyn ääni oli tarpeeksi samanlainen kuin veljellään.

Pokerinpelaajan hattu

Ronnie van Zant muistetaan upeista kappaleistaan ja alkoholinhuuruisesta elämäntyylistään, mutta myös erikoisesta lierihatustaan.

– Olin Austinissa Texasissa tekemässä gradua kantrimusiikin historiasta. Löysin sieltä perheyrityksen, joka oli aikoinaan tehnyt Ronnien hatun ja teetin itselleni samanlaisen. Siihen on kirjoitettu ”In memory of Ronnie Van Zant”, Kiipula kertoo.

– Malli on sellainen pokerinpelaajan hattu, joka on tavanomaisesta stetsonista vähän kaupunkilaisempi versio.

Kuudesti keikalla

Lynyrd Skynyrd esiintyi ensimmäisen kerran Suomessa Järvenpään Puistobluesissa 1996. Ari PK Kiipula oli totta kai yleisön joukossa.

– Olihan se hieno hetki. Olen nähnyt heidät kuusi kertaa, enkä kyllä minkään muun bändin takia olisi lähtenyt Ouluun saakka, Kiipula sanoo.

– Boogie-musa on aitoa ja rouheaa peruskauraa. Jos Beatles aikoinaan osui musiikillisiin aivoihin, niin Lynyrd Skynyrd iski suoraan sydämeen.

