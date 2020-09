Fiksut ihmiset pelkäävät koronavilkkua turhaan – Viimeistään nyt se on pakko ladata, sillä korona on kaupungissa

Nyt meistä hämeenlinnalaisista kukaan ei voi sanoa, etteikö korona jollain tavalla koskisi meitä. 61 on karanteenissa Ruununmyllyn koulusta, samoin useampi jääkiekkojoukkue.

Vielä viikko sitten monella oli aivan eri ääni kellossa. Hyväksi esimerkiksi käy koronavilkkusovellus. Se sai normaalisti järkevät ihmiset epäilemään, kannattaako moista nyt ladata.

Sovellus seuraa. Se kalastelee tietoni. En varmasti lataa, sanottiin vailla parempaa tietoa.

Tilanne oli suorastaan koominen, sillä samaan aikaan nämä ihmiset syöttävät kasvonsa ties mihin, antavat hyvien palkintojen toivossa osoite- ja puhelinnumerotietonsa kaikenlaisille huijareille ja täyttävät kaavakkeen jos toisenkin internetin ihmeellisessä maailmassa. Aika monen rahapussista löytyvät etukortit paljastavat ostotottumukset ja auton navigaattori kertoo jokaisen koukauksen, mutta koronasovellus meni jo liian pelottavaksi.

Koronavilkun avulla on helppoa tietää koronalle altistumisesta, tehdä oirearvio, tsekata tautitilanne ja suojautumisneuvot. Moni meistä kuitenkin pelkäsi sovelluksen seuraavan liian tarkasti omia liikkeitä, vaikka juuri nehän siinä tartuntaketjussa vaikuttavat altistumiseen.

Keittiöpsykologi ajattelee, että kysehän on siitä, ettei koronaa haluta kohdata. Ei sovellusta, ei vastuuta.

Tieto tuo tuskaa. Onhan se noloa, työlästä ja mitä lie, jos sovellus alkaa piipittää ja kertoo mahdollisesta altistumisesta. Sitten pitäisi itsekin tehdä asialle jotain. On siis paljon kätevämpää kehitellä salaliittoteorioita ja elää omassa pienessä kuplassa.

Individualistinen ajattelu on muutenkin vallalla. Kaikkien kukkien pitää saada kukkia. Kyllä. Näin on, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö toisia voisi ottaa huomioon. Aika usein omia etuja ajetaan siinä uskossa, ettei muilla ole niin väliä, kunhan minun toiveeni ja haluni täyttyvät. Oli asia sitten mikä tahansa.

Onneksi järki on voittanut tässäkin epämääräisen tunteen. Suomalaisista noin 1,7 miljoonaa kansalaista on ladannut koronavilkkusovelluksen. He tietävät, ettei sovellus heti ala piipittää. Tarvitaan yli 15 minuutin lähikontakti sairastuneen kanssa, jotta sovellus varoittaa. Hyvä niin, sillä meistä kukaan ei halua altistaa riskiryhmäläisiä tietämättään.

Lue myös: Liittyykö koronavilkkuun tietoturvariskejä