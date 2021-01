HPK-Kalpa PE 29.1.

Sarjataulukon puolivälissä majaileva KalPa on seuraava kanto HPK:n kaskessa. Perjantain ottelua ennakoivat Hämeen Lasitoimen Mika Selinko ja Sollo Yhtiöiden Joonas Sollo.

1. KalPa on suhteessa kotipeleihin Liigan paras vierasjoukkue (kotona 19 pistettä, vieraissa 26). Onko HPK:lla minkäänlaista kotietua?

2. HPK:ta on kuritettu jäähyistä eniten koko liigassa alivoimaprosentin ollessa vain 71 (ennen Kärpät-ottelua). Mistä tämä mielestäsi kertoo?

3. SM-liigan hallitseva mestari ei ole ikinä jäänyt viimeiseksi. Huonoiten titteliä puolustanut TPS oli 13. kaudella 2010–11. Rikkooko HPK kyseenalaisen ennätyksen?

Mika Selinko

1) Kalakukkomiesten on turha tulla tänne röyhistelemään. Hämeen herruus jää Hämeeseen.

2) Siitä, että olisi syytä pysyä boksista poissa, jottei tulisi sitä alivoimaa.

3) Kun JYP on seitsemän pistettä edellä, senkin kiinniottamiseen saa tehdä temppuja. Tämä on kuitenkin ollut vain alkukevätkauden kankeutta. Olen varma, että pojat vertyvät eivätkä jää viimeiseksi. Jos joku haluaa lyödä siitä vetoa kanssani, voi ottaa yhteyttä.

Joonas Sollo

1) Nyt ollaan ikävä kyllä sen verran syvissä vesissä pelillisesti, että etua jostakin saa hakemalla hakea. Vieläkös Kuivansillan kentällä on jäät?

2) Jäähyjä on otettu aivan liikaa, ja niistä on sitten kuitattu armotta. Alivoimilla taasen kulmahammasta esiin, ja pitää tehdä selväksi, kenen alueella ollaan.

3) Pahaltahan se tuntuu sanoa, joten en sano ääneen, mutta kyllä kolmen pisteen voitto olisi juhlan paikka.