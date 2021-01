HPK-Kärpät TI 26.1

1) Monen muun joukkueen tavoin Kärpät on voittanut HPK:n kahdesti tällä kaudella, mutta niukasti. Millaiset mahdollisuudet HPK:lla on revanssiin?

2) Kärpät on mestarisuosikiksi edelleen kaukana kärjestä ”säälipleijarisijoilla”. Nouseeko Kärpät tänä keväänä mitaleille?

3) Koronatauon jälkeen liigaotteluissa pelaajilla on nähty koko kasvot peittävä visiiri. Pitäisikö kokopleksi pitää pakollisena koronan taltuttuakin?

Antti Wennström

1) Kärppien materiaali on huomattavasti Kerhoa vahvempi, mutta myös oululaisten peli on sekaisin kuin pontikkatynnyriin pudonnut marsu. Kärpät on heikoimmillaan pitkään aikaan, joten arvioin HPK:lle 25-30 prosentin todennäköisyyttä.

2) Mikään itse Kärppien pelissä ei oikein nyt viittaa siihen. Lukko, KooKoo ja dieselinsä käyntiin saava Tappara jakavat mitalit.

3) Väyrysmäinen vastaus: kannatan kaikkia pelaajien terveyttä sekä aivovammoja vähentäviä keinoja.

Juha Heinonen

1) Marginaalit ovat naurettavan pieniä, vaikka lukemat olivatkin Lukkoa vastaan suuret (0–6). Kärpät ei ole mitenkään mahdoton. Jokainen peli on eri peli. Vaikea sanoa, mutta veikkaan, että ottelu on tasainen.

2) Playoffit ja runkosarja ovat oma lukunsa. Tasaiset sarjat on varmasti edessä, jos sinne asti saadaan pelattua. Kärppien mitali on hyvin mahdollinen, kärjessä on nyt muutama yllättäjäkin. Jos HPK ei pääse pudotuspeleihin, niin mestari saisi olla vaihteeksi vaikka Lukko.

3) Naisethan pelaavat kokomaskeilla. Se on tottumiskysymys, peliä se ei haittaa. Kun katsoo nauravia NHL-pelaajia, niin siellä hampaat ovat 1X2. Kyllähän se suuvahingoilta suojaa.