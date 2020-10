HPK - Pelicans 23.10.

1. HPK ja Pelicans taistelevat jälleen keskenään Hämeen herruudesta 5 000 euron potteineen. Mikä merkitys tällä tittelillä on mielestäsi?

2. HPK:lla ei seitsemän ottelun jälkeenkään ole voittoja varsinaiselta peliajalta. Onko syytä huoleen?

3. Pelicansilla on allaan viimekautinen pohjanoteeraus (Mestarien liigasta 14. sijalle) ja talousvaikeuksien ja lomautusten sävyttämä kesä. Palaako Kerhon ”itänaapuri” uskottavalle tasolle tällä kaudella?

Teemu Kukko:

1. Ihan hyvä ideahan tällainen lisäkilpailu lähinaapurin kanssa on. Luulen, että varsinkin faneille tässä on kiva mahdollisuus päästä kuittailemaan puolin ja toisin.

2. Kyllä vähän huolestuttaa. Onhan tämä vaikeaa aikaa kaikille, ja on paljon asioita, mitä pitää ottaa huomioon. En tiedä, missä on vika, mutta pientä säätöä HPK tarvitsisi.

3. Siellä on tehty niin kovasti muutoksia ja panostettu taas joukkueeseen, niin kyllähän heidän on pakko. Lahden jääkiekon historia on sen verran suuri, että siellä halutaan pelata kärkisijoista.

Mika Vuorinen:

1. Se on tärkeämpi varmasti jääkiekon seuraajille, jotta voidaan reteillä oman joukkueen olevan Hämeen herroja. Raha on rahaa, mutta en usko, että pelaajille tällä tittelillä on juuri merkitystä.

2. Tämä on muutenkin erikoinen kausi, niin en olisi vielä huolissani. Ylä- ja alamäkiä tulee joka kausi ja joskus on pärjätty tasapeleilläkin pitkälle. Mutta vaikka tasureita tulisi, jatkoaikavoittoja ainakin tarvitaan. Kovin pitkään ei voi jatkaa näin.

3. Veikkaaminen on hankalaa, koska kaikilla joukkueilla tulee olemaan rahavaikeuksia tämän tilanteen takia. Pahalta näyttää yhtä lailla kaikilla, ja uskon, että Pelicans vääntää itsensä ylös siinä missä muutkin.