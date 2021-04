HPK-SaiPa TI 13.4.

1) SaiPa on kerännyt Liigassa vähiten pisteitä tällä kaudella. Miten helpolla HPK ottaa pisteitä tiistaina?

2) Miten peliin vaikuttaa se, että ottelu on tämän HPK:n joukkueen viimeinen Sportin varmistettua viimeisen playoff-paikan?

3) Mistä HPK:n runkosarja 2020–21 muistetaan?

Mika Selinko

1) Totta kai HPK voittaa ja helpolla. Kukaan ei kehtaa hävitä SaiPalle viimeisessä pelissä.

2) Ammattimiehen pitää lähteä aina kunnialla voittamaan. En laittaisi äijiä hartiat lysyssä epäonnistumaan eli pelaamaan ei voi lähteä ellei tunne kunnioitusta voittoa kohtaan. Ammattiylpeys pitää muistaa.

3) Petri Kontiola on pistepörssin kärjessä, eli HPK:n terävin kärki on ollut Suomen ykköstasoa. Sen tästä kaudesta muistaa, eikä pistepörssivoitto kalpene missään olosuhteissa.

Samuli Helminen

1) En usko, että helppoja pisteitä on luvassa. Ei SaiPakaan ole pelejä lopettanut, vaan heidänkin on kivempi pelata loppuun asti kuin heittää lekkeriksi. Mutta HPK:lla on hyvä mahdollisuus voittaa, jos jatkavat, kuten tähänkin asti.

2) Kerholla on pieni ”takaoven” sauma pleijareihin, jos joku potkaistaan playoff-kuplasta pihalle sairastumisten vuoksi, niin ei tuota kannata leikiksi heittää. Kuitenkin peli on kotona ja fanit toivovat varmasti voittoa hyvän kevään kruunuksi. SaiPan lähtökohta on hieman eri.

3) Hyvästä keväästä ja ”Konnan” menettämisestä. Olihan se tiedossa, että Kontiola lähtee joka tapauksessa. Hyvä, että Tiilikaisen joukkue sai pelin kuosiin, niin toivottavasti se jatkuu ensi vuonnakin, kun joukkue jatkaa siitä, mihin jäi.

Tomi Venäläinen

1) Ei tule helppoa peliä, koska varmasti kumpikin joukkue haluaa päättää runkosarjan voittoon.

2) Voi olla motivaatio hieman hukassa otteluun, kun ei enää pelatakaan pudotuspelipaikasta. Lähelle kuitenkin päästiin. Toivotaan, että haluavat päättää kauden voittoon.

3) Erittäin kaksijakoisesta kaudesta. Ensimmäinen puolikas meni sarjan pohjalla ja loppukausi sarjan kuumimpien joukosta. Taisteluilmeestä kuitenkin peukut.

Mika Lehtonen

1) Kyllä pelissä varmasti on viihdettä. Laitoin tulosveikkauksen 5–1, kun HPK haluaa varmasti näyttää kaapin paikan ja voittaa viimeisen pelin kunnolla. Uskon, että SaiPan alamäki jatkuu.

2) Uskon, että HPK:lla on kuitenkin halu lopettaa kausi voittoon. Ja uskoisin, että Kontiolakin haluaa vielä kaunistella pisteitään ja mahdollista pistepörssin voittoa.

3) Historiallisen huonosta alusta, kun vasta tammikuussa alettiin pelaamaan ”hokia”. Kyllähän (Matti) Tiilikaisen oli vaikea saada pakkaa kuntoon. Nythän peli on kuosissa, mutta aika loppui tiimalasista.