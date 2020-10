HPK - KalPa 17.10.

1. HPK avasi viimein voittotilinsä keskiviikkona Turussa. Mitä tarvitaan ensimmäiseen kotivoittoon, kun vieraana on lauantaina KalPa?

2. Onko HPK liikaa ykkösketjunsa ja ylivoimansa varassa, kun ennen perjantaita yhteensä kymmenestä maalista viisi oli syntynyt ylivoimalla ja Petri Kontiola ollut mukana kahdeksassa?

3. Avausvoiton torjui maalivahtitulokas Daniel Lebedeff. Horjuuko Joona Voutilaisen asema ykkösmaalivahtina?

Pauli Alvinen:

1. Hyökkäyksessä ei tarvita mitään ihmeellisiä muutoksia, mutta puolustus pitää saada vähän parempaan kuosiin. Keskialueelle vain lyhyemmät välit. Saa nähdä, jaksaako joukkue tiukan vieraspelin jälkeen (Tappara perjantaina), mutta uskon, että peli lähtee rullaamaan.

2. Ei minusta. Kyllä muut kentät tulevat vielä, kunhan (Valtteri) Puustinen palaa karanteenista. Ne ovat jo alkaneet tuoda jalkaa peliin. Konna on toki todella isossa roolissa, mutta siihen hänet hankittiinkin.

3. He tulevat varmasti aloittamaan pelit aika ”fifty–sixty”. Tällä hetkellä he ovat aivan samalla viivalla. Lebedeff on kyllä kova nuori kaveri, ja Voutilainen saa vähän katsella, miten tässä hommassa käy.

Mika Lounavuori:

1. Laitoin meidän veikkaukseksemme tällä viikolla 4–1 HPK:lle. Kun avainpelaajat heräävät, niin muukin joukkue herää. Kannustus on myös pikku plussa kotijoukkueelle. Vastustajan huonoutta ei oikein viitsi toivoa.

2. Onhan se näillä luvuilla liikaa heidän varassaan. Leveyttä ei ole joukkueessa tarpeeksi, jos vain ykkösketju pärjää.

3. En osaa yhtään sanoa. Pitäisi vähän enemmän seurata vielä.