HPK-Tappara 10.9.2021

1. Mitä odotat HPK:lta alkavalla kaudella?

2. Näitkö Kerhon harjoituspelejä, miltä näytti?

3. Tappara voitti juuri mestarien liigan CHL:n pelejä. Onko se HPK:lle sopiva mittari näin alkajaisiksi?

Timo Rastas

1. Odotan HPK:n suoriutuvan taas paljon paremmin kuin asiantuntijat veikkaavat. Hyviä pelaajia lähti pois, mutta katsotaan, miten uudet heitä paikkaavat. Ihan oikeasti odotan sitä, että joukkue suoriutuu syyskaudesta paremmin kuin viime vuonna, jolloin pleijaripaikka menetettiin huonon alun takia.

2. Harjoituspelejä en ole seurannut, mutta liigapelejä menen ilman muuta halliin katsomaan. Harkkapelien tuloksia ei pidä hirveästi tuijottaa, niissä vasta rakennetaan joukkuetta ja tehdään kokeiluja.

3. Tappara on kyllä erinomaisen hyvä mittari. Se on varmasti taas kärkipään joukkueita. Sitä vastaan nähdään hyvin, missä mennään.

Jarkko Hyvärinen

1. Karvan verran parempaa menestystä odotan kuin viime kaudella. Vahva usko on, että siitä parannetaan. Rosteri on mielenkiintoinen, ja jos jengi pysyy terveenä, mahdollisuudet ovat hyvinkin pudotuspeleihin, ja sittenhän maailma on auki. Naurattaa veikkailut, joiden mukaan HPK jää jumbosijoille.

2. Harkkapelejä en valitettavasti päässyt katsomaan. Viimeiseen olin kyllä jo matkalla. Yksi isoimpia odotuksia on nyt se, että pelejä pääsisi halliin katsomaan.

3. En ole kauhean kiinnostunut Tampereen porkkanapöksyistä. Varmasti tulee tiukka matsi. Pieni huoli on tietysti se, miten vaalivahtimme kuntoutuu. Uskon, että Tapparakin on kaadettavissa, mutta kova mittari se on.