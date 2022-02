HPK-TAPPARA 5.2.

1. HPK löi keskiviikkona jatkoajalla Ilveksen. Millaista luottoa voitto sarjajohtajasta tuo Kerhon kevääseen?

2. Veikkauksesi koko kaudesta: mille sijalle HPK yltää runkosarjassa?

3. Onko HPK-taustaisen Jussi Tapolan valmentama Tappara lauantaina Rinkelinmäellä tulta ja tappuraa vai tuhkaa ja taikinaa?

Vesa Salonen

1. Luottoa siihen, että kerholla on hyvät mahdollisuudet menestyä keväällä. Toisaalta nyt on paha sanoa tarkemmin tasoeroista mitään, koska moni joukkue pelaa puolikuntoisena ja vajaalla miehityksellä.

2. Sijoille 1–5. Perusteluina se, että on erittäin tasainen kausi menossa, ja mitä vaan voi tapahtua.

3. Tuhkaa ja taikinaa. Yhtiökumppani on kova tapparafani (mouhijärveläinen), ja ihan periaatteesta en pidä Tapparaa minään. Tapparan valtakausi on muutenkin pikkuhiljaa hiipumaan päin

Taru Västilä

1. Upea peli HPK:lta Ilvestä vastaan. Sarjakärjen voitto on aina kova juttu.

2. HPK:n sija on neljän kärjessä. Nyt vaan runkosarjan loppuihin peleihin iso tsemppi päälle!

3. Tulta ja Tappuraa! Tappara on kovassa vedossa ja lähtee varmasti voittamaan, mutta lauantaina olemme lopputuloksesta viisaampia.