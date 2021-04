HPK-TAPPARA TI 6.4.

1) Viimeksi viikko sitten HPK voitti voittolaukauksilla. Miten vaaka kallistuu tällä kertaa?

2) HPK-kasvatti Patrik Virta on ottanut kevättalvella roolia kirvesrintojen ykkössentterinä. Miten mielelläsi näkisit Virran samassa roolissa Kerhossa?

3) Millaisen varjon viimeaikojen koronakohut, kuten koronapotilaiden treeni harjoitushallissa, heittävät Tapparan päälle?

Markku Leinonen

1) Uskon, että kotipelissä HPK pystyy Tapparan voittamaan, tälläkin kertaa suoraan varsinaisella peliajalla. Keskinäisessä sarjassa HPK:lla on nyt yliote.

2) Huippupelaajat ovat aina tervetulleita HPK:n joukkueeseen. Ei ole mitään sitä vastaan, että Virta palaisi. Hän pelaa hyvää kautta sen perusteella, mitä olen seurannut.

3) Kun kausi halutaan pelata, niin näiden asioiden kanssa tulisi olla tarkkana. Ei tällaisia saisi tapahtua, mitä Tapparassa nyt on tapahtunut. Se osoittaa välinpitämättömyyttä. Koronatilanteen hoito on asennekysymys.

Markus Mäkitalo

1) Kyllä se HPK:lle taas kallistuu. Tahto on noussut siellä sen verran, ja jos vielä tiistaina on pieni mahdollisuus pleijareihin pääsystä, niin olen optimistinen.

2) Monia hyviä kasvatteja on palannut takaisin käytyään oppimassa muualla.Jos tilaisuus tulee, niin tämäntyyppisille kavereille olisi varmasti käyttöä Kerhossa.

3) Ei se varmaan liigajoukkueen tekemiseen vaikuta, jos se on vain siinä kunnossa, että pystyy pelaamaan. Tappio on imagollinen. Tappara on varmaan pieniotanta siitä, että osa pitää tautia kovana ja osa näitä toimia taudin ympärillä tappavampina

Anne-Mari Kuvaja

1) Vääntöä tulee, ja tuloksena on tasapeli 3–3. Mutta Tapolan Jupelle terkkuja, HPK nappaa kuitenkin pisteet kotiin jatkoajalla.

2) Aivan liian kallis kaveri. Katsotaan 10 vuoden päästä.

3) No kyllä he virheestä oppivat, joten katseet kohti kevättä.

Taru Västilä

1) Sehän kallistuu tällä kertaa Tapparan eduksi.

2) Virta pysyy Tapparassa ja jatkaa kaukalossa huikeeta menoa koko kevään Virta ja Tammerkoski ovat yhtä kuin Tamperetta!

3) Tuomitsen teon. Yksittäisen työntekijän virheestä tuomittiin ja leimattiin koko seura. Elämässä pitää ikävän tapahtuman johdosta kuitenkin mennä eteenpäin. Anteeksi anto on mielestäni yksi suurimpia rikkauksia elämässä.