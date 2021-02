Fysioterapia pysyy Rengossa – Heikki Kaartinen kumppaneineen jatkaa Irmeli Anttilan työtä tutussa paikassa

Fysioterapeutti Irmeli Anttila lähti yli 40 vuoden alalla olon jälkeen eläkepäiville iloisin mielin, sillä hän sai työlleen jatkajan. Heikki Kaartisen Ortofix-yrityksen palvelut kantakaupungista ovat nyt renkolaisten ulottuvilla omalla kylällä.

– On aivan mahtavaa, kun ovia ei tarvitse pistää kiinni. Olen aina halunnut, että kuntoutuspalveluita on saatavana myös Rengossa. Tärkeää olisikin, että paikkakuntalaiset käyttäisivät niitä, jotta ne myös pysyisivät täällä, Anttila sanoo.

Erikoispalvelut monien ulottuville

Ortofix on toiminut Hämeenlinnassa neljä vuotta. Kaartinen halusi kääntää asian toisin kuin yleinen suuntaus on, että palveluita keskitetään kaupunkeihin.

– Olen aloittanut Rengossa positiivisin mielin. Kun yritys toimii useammassa paikassa, pienemmillekin paikkakunnille pystytään tuomaan erikoispalveluita. Esimerkiksi jalkaterapeutit alkavat käydä tarpeen mukaan Rengossa, hän sanoo.

Ortofix on erikoistunut fysioterapian lisäksi apuvälineisiin, pohjallisiin ja tukisukkiin. Yksilöllisesti tehdyt pohjalliset valmistetaan käsityönä vaahtolaatikkoon otettujen mittojen ja tutkimusten mukaan.

– On aina parempi, jos pohjallinen on valmistettu niin, että se sopeutusi jalkaan, eikä päinvastoin. Joissakin työtehtävissä saattaa joutua pitämään betonilattialla turvakenkää, jolloin jalan kudokset ärtyvät. Sillon on hyvä olla pohjallinen, vaikka sitä ei normaalisti tarvitsisikaan, Kaartinen mainitsee esimerkin.

– Polven, lonkan ja selän ongelmat saattavat lähteä juuri jalan virheasennosta. Se olisi hyvä tarkistaa. Kaupasta ostettu valmis pohjallinen ei välttämättä auta ongelmaan, Anttila muistuttaa.

Hoitoihin myös ilman lähetettä

Ortofixilla on käytössä myös uusi paineaaltohoitolaite, jolla hoidetaan nivel- ja jänneperäisiä vaivoja, kuten tenniskyynärpäätä sekä olkapään ja kantapään kipuja.

– Kaikkiin hoitoihin pääsee ilman lähetettäkin. Jos vian tiedetään olevan toiminnallinen, ei ole periaatteessa tarvetta mennä lääkäriin hakemaan lähetettä. Fysioterapeutti voi arvioida myös lääkäritarpeen. Esimerkiksi alaselkäkivuista 90 prosenttia on toiminnallisia ongelmia, jolloin lääkärin ei tarvitse tehdä diagnoosia, Kaartinen sanoo.

Kela-sopimuksella asiakkaat saavat Ortofixista vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, ja Kanta-Hämeen palvelusetelillä he pääsevät fysioterapiaan sekä tukipohjallisten ja -sukkien hankintaan.

Virtaa vapaaehtoistyöstä

Fysioterapeutin työt jätettyään Anttila ei usko kärsivänsä minkäänlaisista vapaa-ajanongelmista.

Hän on Kanta-Hämeen muistiyhdistyksessä vapaaehtoisena ja kokee muun muassa viikottaiset Muistikaveri-tapaamiset erittäin tärkeiksi toimintamuodoiksi. Lisäksi hän kuuluu Rengon säästöpankkisäätiön hallitukseen, joka parhaillaan miettii avustuskohteita kylälle.

– Minua odottaa moottorisahakin ja metsurinkamppeet kotona. Metsänhoitotöihin jää jatkossa enemmän aikaa. Raivaushommien lisäksi isäntä odottaa puiden karsijaa harvennushakkuulle.

Avajaiskahvit lykkääntyvät

Ortofixissa ei pystytty pitämään avajaisia koronan takia, mutta Kaartinen lupailee tarjota kahvit heti, kun se taas on mahdollista. Helmikuussa hän tarjoaa palveluja tervetulo- ja tutustumishinnoin.