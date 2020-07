Galleria Paperihuoneen jäsentaiteilijat ammentavat aiheitaan luonnosta –Mitä tapahtui kiinanrunkojäärälle?

Galleria Paperihuoneen seinällä mönkii kiinanrunkojäärä (Anoplophora chinensis), vaarallinen, Aasiasta levinnyt lehtipuita vioittava kovakuoriainen. Vieressä on vedos, jossa jäärän eteneminen on pysähtynyt. Liiskatun ötökän sisuksista valuu lehtikultaa.

Paperihuone ry:n puheenjohtaja, taidegraafikko Petra Saraste on vedostanut grafiikantyönsä Kiinanjäärä ja Eteneminen itse valmistamalleen paperille. Tekniikka on etsaus akvatinta.

Sounds-nimisessä kesänäyttelyssä on esillä Paperihuone ry:n jäsentaiteilijoiden eri grafiikan menetelmillä toteuttamia teoksia.

– Meillä on tapana järjestää vuosittain omien taiteilijoiden näyttely. Kesänäyttely tarjoaa kuvataiteen rytmiikkaa, sävyjä ja sointuja. Aiheita on ammennettu luonnosta. Osa on kuvannut myös ihmishahmoja, Paperihuone ry:n sihteeri, taidegraafikko Tiina-Katriina Mustonen esittelee.

Näyttelyssä on Mustosen ja Sarasteen lisäksi myös Anna-Maija Bergmanin , Marjaleena Etulan , Pirjo Dufvan , Paula Jalassola-Huttusen , Pirjo Keskinen-Vennon , Maritta Kärjen , Anna Kolehmaisen , Ulla Niskasen , Kukka Pitkäsen ja Päivi Toivosen teoksia.

Monotypia vedostetaan vain kerran

Bergman ripustaa litografia- ja vesivärityötään Päiväunilla.

– Olen käyttänyt vedostukseen tasaiseksi hiottua kivilaattaa. Litokivet painavat noin 12 kiloa, Bergman kertoo.

Marjaleena Etula on käyttänyt tempera- ja akvarellimonotypiaa.

– Akvarellimonotypia on kerran vedostettava grafiikkatyö. Metallilevylle maalataan akvarelli- tai temperaväreillä ja annetaan kuivua. Kuva vedostetaan kostutettuun vedospaperiin, taiteilija kertoo.

Etulan Sininen neito -teoksesta on näytteillä temperamonotypiavedos sekä painolaatta.

Sounds-näyttely on esillä Paperihuoneessa (Arvi Kariston katu 9) 28.7. asti. Kuvataiteen päivänä 10.7. näyttelyn yhteydessä järjestetään kaikille avoin, non-stop -periaatteella toimiva monotypiatyöpaja.