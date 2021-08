Galleria Paperihuoneessa suomalais-brittiläisen taiteilijapariskunnan näyttely – "Keramiikka ja grafiikka sopivat hyvin yhteen"

Galleria Paperihuoneessa on esillä elokuussa suomalais-brittiläisen taiteilijapariskunnan, Maarit Lipsanen-Rogersin ja John Rogersin japanilaista estetiikkaa ja yksinkertaista kauneutta henkiviä puupiirroksia ja keramiikkaa.

Näyttelyn nimi on Pause eli tauko ja se heijastelee japanilaisen estetiikan ma-käsitettä, joka vapaasti suomennettuna tarkoittaa väliin jäävää tilaa.

– Meillä on ollut muutamia yhteisiä näyttelyitä ennenkin ja keramiikka ja grafiikka sopivat hyvin yhteen, taiteilija kertovat.

Lipsanen-Rogersin grafiikantyöt ovat värillisiä. Puupiirrokset on vedostettu japaninpaperille ja kiinnitetty maalauspohjalle. Vaikutelma on maalauksellinen.

Viehätys puun käsittelyssä

Puupiirros on Lipsanen-Rogersin suosikkitekniikka, mutta hän tekee myös metalligrafiikkaa ja yhdistelee toisinaan eri tekniikoita.

– Puu materiaalina tuntuu hyvältä käsitellä. Se on tuttu myös lapsuudesta, sillä isäni oli puuseppä.

– Minua viehättää puulaatan kaivertaminen, kaivertamisen tarjoama fyysinen vastus ja vastapainona vedostaminen hienolle japaninpaperille. Paperin herkkyys vertautuu mielessäni elämän haurauteen, taiteilija tuumii.

Lipsanen-Rogers tekee usein uniikkivedoksia tai pieniä 1–3 vedoksen sarjoja.

Vaikutteita Japanista ja Suomesta

John Rogers on englantilainen keraamikko, jonka pelkistetyissä, harmonisissa töissä näkyvät paitsi japanilainen estetiikka myös Suomessa vietetyt kolmisenkymmentä vuotta.

Rogersin innoituksen lähteet ovat vanha japanilainen keramiikka sekä Suomen luonto.

Taiteilija käyttää lasitteissa suomalaista puutuhkaa, ja osa savesta on kaivettu paikallisesta maaperästä. Rogers on kulkenut kohti muotoja, joissa on rosoisuutta ja patinaa.

Taiteilijapariskunta asuu Noormarkussa ja tekee taidetta kotistudiossaan. John Rogers opettaa englantia Porin yliopistokeskuksessa ja tekee keramiikkaa aina, kun on aikaa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Rouheaa pintaa sahanpuruilla ja mannaryyneillä

Grafiikanpajan puolella on Paperihuone ry:n jäsentaiteilija Marjaleena Etulan näyttely Temperan taikaa.

Etula on loihtinut temperamaalauksiinsa rouhean pinnan sahanpurun avulla.

Hän on käyttänyt sabluunana myös pitsiä.

– Sekoitan väripigmentteihin kolmanneksen vettä, kolmanneksen pellavaöljyä ja kolmanneksen kananmunaa, taiteilija kertoo.

Tuoreimmat teokset Seppelpäinen ja Tanssija ovat syntyneet taiteilijan kotona.

– Minulla ei ollut käytettävissä sahanpurua, joten käytin mannaryyniä elävän pinnan aikaansaamiseksi, Etula kertoo.

Näyttelyt ovat esillä Galleria Paperihuoneessa (Arvi Kariston katu 9) 1.9. asti. Galleriassa on kasvomaskisuositus.