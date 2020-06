Golf ja frisbeegolf koronan ovat harvoja selviytyjiä – Linnagolf kärsii, koska toimii pääasiassa yritysten varassa

Kenttiä on pystytty pyörittämään, vaikka ongelmiakin on ilmennyt.

Hämeenlinnan golf- ja frisbeegolfkentillä on ollut jopa enemmän pelaajia kuin aikaisemmin.

Linnagolfin toimitusjohtaja Esa Honkalehdon mukaan green fee -pelaajilta saatavat tuotot ovat yli kaksinkertaistuneet.

– Yksittäisiä pelaajia on riittänyt, kun nyt on ollut hyvin peliaikoja saatavilla. Uskon, että sama jatkuu läpi kesän, hän sanoo.

Ongelmia on silti ilmennyt. Linnagolf saa kaksi kolmasosaa liikevaihdostaan yrityksiltä ja green fee -pelaajilta. Koronan takia toukokuun sekä melkein kaikki kesäkuun yritystapahtumat on siirretty joko elo- syyskuulle tai ensi kevääseen. Osa on peruttu kokonaan.

Ilman yritystapahtumia tarve henkilökunnalle on pienempi, minkä takia toimisto- ja kenttähenkilökuntaa on jouduttu lomauttamaan.

– Linnagolf kuuluu niihin harvoihin suomalaisiin golfkenttiin, jotka eivät ole osakkaiden, vaan yritysten ja muun ulkopuolisen rahoituksen varassa. Peruuntumisten takia pudotus liikevaihdossa voi olla lähellä kuusinumeroista summaa.

Kävijöitä enemmän kuin tavallisesti

Tawast golfilla kävijöitä on ollut enemmän kuin aiempina keväinä. Toimitusjohtaja Lauri Manninen kertoo, että vaikka lomautuksia on jouduttu tekemään, jäävät taloudelliset tappiot silti pieniksi.

– Golf on todella hyvin sopeutuva laji, oli kyseessä sitten korona tai jokin muu haaste. Kentillämme voi olla 200 ihmistä samaan aikaan niin, että turvavälit säilyvät. Esimerkiksi kuntoportaisiin verrattaessa golfkenttä on kyllä hyvin turvallinen paikka.

Turvavälit käytössä

Epidemia on pakottanut klubit kehittämään joitakin turvallisuuden takaavia sääntöjä. Oleellista ovat tietysti riittävät turvavälit ja tilojen sekä välineiden desinfiointi. Golfkentillä vältetään yhteisten tavaroiden käyttöä. Esimerkiksi haravat on poistettu ja lippuihin koskemista vältetään.

– Keskustelua käytiin vilkkaasti, kun maalis-huhtikuun vaihteessa Etelä-Suomen ja rannikon kentät olivat avaamassa. Toimitusjohtajien perustama Finnish Golf Managers Assosiation (FGMA) loi yhteistyössä Suomen golfliiton ja Suomen golfkenttäyhdistyksen kanssa yleiset linjat kaikille kentille, kertoo Honkalehto.

Normaaliin palataan vähitellen

Kesän alettua säännöistä on uskallettu vähitellen jo luopua.

– Pukuhuoneet ovat auki ja kentillä toimitaan aika lailla normaalisti. Korostamme kuitenkin yksilön vastuuta pitää yllä omaa hygieniaa ja esimerkiksi pöytiä pidämme edelleen väljemmin järjesteltyinä, sanoo Honkalehto.

– Korona ei ole erityisemmin vaikuttanut omaan pelaamiseeni. Tosin golfreissut ulkomaille ovat peruuntuneet. Golf on maailman paras laji, koska siinä oppii yhden kierroksen aikana ihmisestä enemmän kuin esimerkiksi salibandyssa vuoden valmennussuhteen aikana, tuumaa golfin harrastaja ja valmentaja Petteri Nykky .

Frisbeegolfin suosio hurjassa kasvussa

Koronarajoitusten ja etäopetuksen alettua kävijämäärissä on tapahtunut myös frisbeegolfissa valtavaa kasvua.

– Meillä käy Viisarin radalla noin 3500 pelaajaa kuukaudessa normaalisti. Nyt heitä on ollut noin 6000. Vuositasolla lukumäärä on ollut 26 000 luokkaa. Tänä vuonna kävijöitä on ollut jo tähän mennessä 17 000, kertoo Viisarin ratamestari Eero Puhakka .

Hän ennustaa, että koronan myötä lajiin kiinnipäässeet jatkavat varmasti käymistä.

Suomen frisbeegolfliitto antoi keväällä turvallisuusmääräyksiä kentille. Näihin kuului esimerkiksi pelaajaryhmien koon rajoittaminen maksimissaan 4–5 pelaajaan.