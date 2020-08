Grilli Aikapojan "juustomyrsky" on koomikko Sami Hedbergin käsialaa

Yrittäjä Päivi Myllyalho on vuodesta 1998 lähtien vuotta pitänyt Grilli Aikapoikaa Forssan keskustan liepeillä. Tänä vuonna hän laajensi Hämeenlinnaan, mutta uuden toimipaikan avaaminen lykkäytyi monta kuukautta koronan takia.

– Olin miettinyt pitkään Hämeenlinnan tulemista ja välillä asia pääsi unohtumaankin, mutta sitten löysimme edullisen tilan Hätilästä. Remontti valmistui jo maaliskuussa, mutta avajaisia vietettiin 15. kesäkuuta, Myllyalho kertoo.

Holjaa ja atomeita

Aikapojan ruokalista on pitkä. Valikoimassa on hampurilaisia, kebabia, lihapiirakoita, porilaisia, erilaisia annoksia, salaatteja ja leikkeitä.

– Lista paisuu aina vaan ja syy siihen on hyvin yksinkertainen. Haluamme miellyttää, Myllyalho sanoo.

Perinteisten grilliannosten rinnalle on kehitetty omia versioita. ”Holjalautasella” on revittyä possua, kebabia sekä pekonia valinnaisten perunoiden kera ja hampurilaisia saa black angus -kokolihapihveillä. Tarjolla on myös kebab-lihapiirakka sekä lappeenrantalaisten kehittämä ”atomi”, joka on kananmunalla ja kinkulla täytetty lihapiirakka.

Koomikon purilainen

Forssassa Aikapoika pääsi mukaan tv-ohjelmaan Grillit huurussa, jossa koomikko Sami Hedberg suunnitteli uuden hampurilaisen, ”juustomyrskyn”. Huhu herkusta levisi etukäteen sosiaalisissa medioissa ja siitä tuli suosittu annos jo ennen jakson ilmestymistä.

Hampurilaisessa on 200 gramman black angus -kokolihapihvi, cheddar- ja Aura-juustoja sekä salaattia kastikkeineen. Kastikkeen voi valita monista vaihtoehdoista, mutta Hedbergin alkuperäisessä versiossa soosina oli valkosipuli.

Asukkaat mielissään

Myllyalhon on vaikea nimetä suosituinta annosta, mutta ainakin juusto-pekonihampurilainen ”aikapoika special” ja ”holjalautanen” tulevat ensimmäisinä mieleen.

Grilli on vasta kotiutumassa Hätilään.

– Ihan hyvin tämä on lähtenyt käyntiin, Myllyalho tuumaa.

– Lounasajat ovat vielä hakusessa, mutta iltaisin ja viikonloppuisin käy väkeä. Lähiseudun asukkailta on tullut kiitosta.