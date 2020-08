Grillikierroksella suunnataan Ravarille – Testissä pekonihampurilainen

Entisen Jolly-Grillin omistaja Tarja Järvinen siirtyi Ravari Grillin yrittäjäksi kuusi vuotta sitten. Jolly-tätinäkin tunnettu Järvinen on jäämässä vuoden päästä eläkkeelle.

– Uskallan sanoa, että jotain olen tehnyt oikein, kun jo vakioasiakkaani tulevat lastensa kanssa grillille. Toista polvea jo ruokin siis, Järvinen sanoo.

Makkaraperunat maistuvat

Annoksia on muuteltu vähän Jolly-Grillin entisestä listasta. Hotsi ja pekonihampurilainen ovat erikoisempia. Makkaraperunat vie kuitenkin voiton suosituimpana annoksena.

– Mitään bravuuria tai erikoisinta annosta meiltä ei löydy. Me paistamme kuitenkin kokolihapihvit ja kananmunat odottaessa. Muut grillit paistavat aamulla koko päivän tarpeet ja lämmittävät vaan sitten, Järvinen kertoo.

Asiakkaita riittää koko päivän. Uudet aukioloajat jatkuvat ensi vuoteen saakka.

– Nyt lyhensimme aukioloaikojamme, joten kiirettä on pitänyt entisestään. Lounasaika on tiukinta ja lepsuaikaa on harvoin.

Monta laajennusta

Ravari oli koko korona-ajan auki. Maaliskuu oli huonointa aikaa myynnin kannalta, mutta huhtikuu osoittautui jo paljon paremmaksi.

– Huhtikuusta eteenpäin myynti on ollut taas jälleen huippuhyvää.

Kioskia on laajennettu kolmesti alkuperäisen ympärille rakentamalla.

– Ennen grilliä tämä on ollut elintarvikekioski. Silloin Tiiriötä ei ollut vielä rakennettu.

Ravari Grilli Suosituin annos: makkaraperunat Erikoisempia: pekonihampurilainen ja hotsi Grilli perustettu: 1990 Yrittäjä: Jolly Burger Oy Testissä: Pekonihampurilainen: kokolihapihvi, paistettu kananmuna, pekonia, juustoviipale, salaattia ja tomaattia.

