Hakan miehen opintomatkalla Hämeenlinnassa – 12-vuotiaan juniorin taidonnäyte sai leuat loksahtamaan

Oletko koskaan kuullut Suomessa futisseurasta, jonka toiminta on laadukasta, eikä silti tuota tappiota? kysyin vuonna 2010 provosoivasti.

”En ole, mutta haluaisin nähdä”, vastasi Matti ”Roto” Paatelainen.

”Ota Valkeakoskelta pari kaveria mukaasi Hämeenlinnaan, niin esitellään junioriseura HJS:n toimintaa”, sanoin.

Yllättäen suuresti kunnioittamani Roto ja kaksi Hakan maajoukkueestakin tunnettua futisvalmentajaa ilmoittivat tulevansa käymään. Tuli tarve ottaa yhteyttä seurajohtoon.

Junioreilla oma pelaajapolku

Olin saanut hallituksessa olla mukana jumppaamassa seuran visiota. Suuren suuni takia minulle ”isäntänä” lankesi esittely. Aloin ylpeänä käydä läpi seuran arvoja ja tavoitteita.

”Kyllä me nämä tiedetään. Mitä te teette pelin eteen?” Roto keskeytti esitykseni alkuunsa. Katselin avuttomana seuran johdon suuntaan.

Urheilutoimenjohtajan Ari Seppälän silmissä välähti. Hämmennyksen jälkeen hän kilkkasi minut pallilta.

”Kun olin mukana KUPS:n organisaatiossa, A-junioreille esitettiin vaatimuksia, joita he eivät kyenneet toteuttamaan. Huomattiin, että kehitysjärjestelmä ei ollut ajan tasalla. Siksi on luotu polku, jonka käytyään pelaajalta voidaan vaatia suorituksia.”

Toteutusta myös käytännössä

Seppälä itse ei suoraan valmentanut junioreita. Hän sen sijaan valvoi, oliko kunkin ikäluokan valmentaja liittänyt suunnitelmaansa ajanjaksoon vaadittavat suoritteet.

Niitä eri pelitilanteista oli valtava määrä: 1 vastaan 1, 1 vs 2, 2 vs 2, 2 vs 3 ja niin edelleen. Jokainen suorite oli selostettu sekä verbaalisesti että piirroskuvana, minkä lisäksi siitä oli tehty videoesitys. Niistä katseltiin otoksia.

”Lisäksi on freestyle osio.” Siinä muutaman minuutin aikana pitää olla vaadittu määrä pallon pomputuksia, potkuja, haltuunottoja ja temppuja pelaajan valitsemassa järjestyksessä.

Videoesitys loksautti leuat

Joukkue videoi suorituksen ja valitsee keskuudestaan voittajan. ”Tässä on eilisen paras”, hän laittoi CD:n koneeseen

12-vuotiaan juniorin häikäisevän taidonnäytteen jälkeen seurasi syvä hiljaisuus. ”Taisi olla toppari”, pääsi Roton auki venähtäneestä suusta.

”10 vuoden kuluttua aletaan nähdä tuloksia”, Seppälä totesi lopuksi.

HJS:n puheenjohtaja Jukka Rantanen joukkoineen kävi jo seuraavan vuoden Urheilugaalassa pokkaamassa UEFA:n myöntämän Vuoden Seura 2011 Grassroots –ykköspalkinnon. Tunnustus tuli yllättäen, kuin Michelin-tähti.