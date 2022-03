Hakolan marjatilalla valmistaudutaan vilkkaaseen kevääseen ja kesään – Oikeat tiput tuovat iloa pääsiäiseen

Hakolan marjatilan yrittäjä Outi Koskinen availi viikolla pakettia, josta kuoriutui postitse tilattu hautomakone. Laitteeseen mahtuu yli 20 munaa. Kun ne asetetaan sopivaan aikaan hautumaan, tiput syntyvät juuri ennen palmusunnuntain lauantaita. Silloin tilalla vietetään pääsiäistapahtumaa ja vieraatkin saavat ottaa pikkuisia palleroita syliinsä.

Pääsiäistä Hakolassa vietetään nyt kahden vuoden tauon jälkeen. Myös muu toiminta tilalla on kevättä kohti vilkastumassa. Esimerkiksi helmikuussa Laurin latu -päivänä sen kahvilassa kävi noin 250 hiihtäjää. Paikka on yksi laturetken virallisista etapeista.

Lähimatkailu kiinnostaa ihmisiä

Hiihtokaudella kahvila on tarjonnut keittolounasta perjantaisin ja lauantaisin. Viime viikonloppuna oli säpinää, kun sää suosi ulkoilua. Koskinen arveli tuolloin, että hiihtokelit saattavat piankin olla jo ohi. Tänä talvena laduilla on käynyt väkeä pääkaupunkiseudulta asti sekä muun muassa Hämeenlinnasta, Lopelta ja Hausjärveltä.

– Tuntuu, että ihmiset ovat tykästyneet lähimatkailuun ja retkeilyyn. Meiltä on tosi paljon kysytty myös lumikenkiä. Pitänee ensi talveksi tehdä lumikenkäreitti, jos vaan on lunta, hän miettii.

Ryhmiä, kuten työ- ja yhdistysporukoita, käy pitämässä isossa kaksikerroksisessa kahvilassa kokouksiaan ja tapaamisiaan.

– Kaikki tammikuussa peruutetut yksityistilaisuudet siirrettiin keväämmälle. Nyt ihmiset jo järjestävät juhliakin, ja meiltä lähtee kakkuja ja piirakoita myös maailmalle, kaikki myytävät leivonnaiset itse leipova Koskinen kertoo.

Kahvilan puodissa on myynnissä muitakin tilan tuotteita kuin leivonnaisia, muun muassa mehuja, hilloja ja jauhoja.

Toiminnan laajentaminen suunnitteilla

Hiljattain Outi Koskinen sai itselleen mieluisan ”rengin”, kun hänen miehensä Mika Koskinen jäi pois edellisestä päivätyöstään ja tuli vaimonsa avuksi tilalle. Nyt pariskunta suunnittele toiminnan laajentamista ja pohtii myös majoituksen avaamista vieraille. Sitä on heiltä useasti kysytty. Saunankin paikka on jo katsottuna pihamaalta.

– Lauantaiaamuisin alamme jälleen tarjota maalaisaamiaista, joka on tehty meidän omistamme ja naapureiden tuotteista. Ennen koronaa se tuli tosi suosituksi, ja moni kävijä sanoi, että haluaisi tulla tänne yöksikin. Sauna on meillä varmaan tämän kesän asia. Varsinkin miesporukat haluaisivat päättää asioista saunassa, naisporukoille taas olen haaveillut yrttisaunasta, Outi Koskinen kertoo.

Kokonaan luomutuotannossa

Hakolan marjatila on kokonaan luomutuotannossa. Sadon kypsyessä itsepoiminnassa on vadelmaa ja mustaherukkaa sekä vähän karviaista ja punaherukkaa. Suoramyynnistä saa poimittuna mansikkaa, tyrniä, aroniaa, omenaa, marjatuomipihlajaa. Osasta niistä tehdään myös jatkojalosteita. Viljoista tilalla kasvatetaan vehnää, ruista ja kauraa.

– Jauhot jauhatamme Mustion myllyssä, ja mysliä teen itse. Olemme huomanneet, että ihmiset haluavat tuoreita ja säilöntäaineettomia tuotteita. Myös hapanjuuri on suosittua, Outi Koskinen kertoo.

Syötäviä varten perhe kerää myös villiyrttejä talvenkin varalle. Nyt juuri vuohenputki- ja nokkosvarastot alkavat olla lopussa, joten uutta kasvukautta odotellaan jo innolla. Keväällä heräävät myös tilalla asuvat mehiläiset keräämään mettä ja valmistamaan hunajaa.

“Tarvitaan luovaa hulluutta”

Kahvilan aukiolopäivinä Outi Koskinen nousee aamulla jo neljältä vaivaamaan taikinoita. Hän kuvaa yrittämistään elämäntavaksi ja sanoo tykkäävänsä siitä kovasti. Hyväntuulisten asiakkaiden tapaaminen tuo yrittäjälle iloa.

– Tässä tarvitaan luovaa hulluutta. Vasta illalla aina näkee, mitä kaikkea päivän aikana tehtiin. Tämä on paikka, jonne tullaan hymyssä suin ja hyvillä mielin. Näemme ihmisistä varmaan vain hyvät puolet, hän hymyilee.

Pinta-alaltaan Hakolan marjatila on pieni, mutta työ siellä on hyvin monipuolista. Ulkopuolisia työntekijöitä on kesäaikaan, ja lisäksi perheen omat lapset ovat apuna.

– Kesätyöntekijöinä meillä on ollut lähikylien nuoria ja omien lasten kavereita. On ollut ihanaa, että samat ihmiset ovat olleet useana vuonna. Paikalliset nuoret ovat sellaisia, että he osaavat tehdä työnsä hyvin. Kaikki heidän poimimansa marjan ovat aina priimaa, ja aina he tulevat säännöllisesti töihin, Outi Koskinen kehuu.