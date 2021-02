Haluaisitko maksaa 2500 euroa normi lääkärikäynnistä? – Minä en, ja siksi maksan mielelläni veroja

Meillä on kohta vuosipäivä.

Viime talven lomamatkalla saimme kuumetaudin ja pitihän siinä sitten lääkäriin mennä, koska korona oli jo huulilla ja kotimatka häämötti. Pelkona oli, että jos ei saada troppeja, emme välttämättä pääse kipeänä koneeseen.

Ensin lääkäriin vietiin ensimmäinen potilas. Häneltä mitattiin tulehdusarvot, työnnettiin tikku nieluun ja todettiin influenssa. Tamiflu-resepti käteen ja lepoa. Kului pari päivää ja perheessämme oli kaksi potilasta lisää. Jälleen lääkäriin, koska kotimatka oli jo aivan ovella.

Neljän hengen lääkärilasku oli kaikkineen vähän päälle 8000 dollaria.

Palveluun kuului yksi influenssanäyte, yksi sydänfilmi ja yksi keuhkokuva sekä reseptit. Tietenkin myös sairaalan turvatarkastus, 500 dollarin käsittelymaksu ja ensimmäiselle potilaalle yksityishuone tunnin lääkärivierailun ajaksi. Kolmeen seuraavaan potilaaseen lääkäri ei edes koskenut.

Ei olisi naurattanut, jos ei olisi ollut vakuutusta.

Onneksi oli, mutta rapakon takana vakuutuksen kanssakaan ei ole ihan helppoa.

Ensin piti soitella monen sadan dollarin edestä Eurooppaan, että vakuutusyhtiö suostui maksamaan laskun suoraan, eikä tarvinnut itse periä lääkärilaskun summaa vakuutusyhtiöltä.

Nyt sitten ihmetellään, miksi esimerkiksi Yhdysvalloissa niin moni on menehtynyt koronaan.

Syy löytyy siitä, ettei julkista terveydenhuoltoa ole. Näennäisessä hyvinvointivaltiossa Ihmiset ovat hoitamattomia, koska terveydenhuolto on yksityistetty. Heillä on perussairauksia, joita he hoitavat käsikauppalääkkeillä tai eivät mitenkään.

Monella ei ole varaa hakeutua hoitoon, kun sitä tarvitsisi, koska se merkitsee sitä, että asunto tai lapsen koulusäästöt menevät alta.

Joskus pitää lähteä kauas nähdäkseen lähelle. Aika usein suomalaisia peruspalveluita, kuten terveydenhoitoa, tulee ulkomailla ikävä.

Samaan aikaan kuitenkin käytäväpuheissamme puhumme ”arvauskeskuksista” ja samalla huomaamattamme rapautamme järjestelmää, joka itse asiassa kannattelee meitä.

Julkinen terveydenhoito ei ole itsestäänselvyys. Me olemme vastuussa siitä. Tapamme asennoitua ja puhua vaikuttaa siihen, mitä meillä tulevaisuudessa on.

On arvokasta, että kukaan ei arvota sinua lompakon paksuuden tai vakuutussopimuksen mukaan.