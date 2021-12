Elokuvissa: Hämähäkkimiehen komea paluu – Tähtinäyttelijöiden toimintavyörytys liimaa katsojan penkkiinsä

Spider-Man: No Way Home Ohjaus Jon Watts Rooleissa Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jon Favreau, Alfred Molina, Willem Dafoe, Jamie Foxx * * * *

Spider-Man: No Way Home on vuoden neljäs Marvel Cinematic Universen elokuva. Se on täydellinen faneille suunnattu joululeffa, jossa kaikki tutut hahmot tekevät paluun. Hämähäkkimiehiäkin on lopputaistelussa kaikkiaan kolme.

Trilogian päätöselokuva jatkaa suoraan samasta kohtauksesta, johon Spider Man: Far From Home (2019) päättyi. Peter Parker (Tom Holland) on paljastunut, ja hän kokee lähipiirinsä kanssa valtavan mediahässäkän. Korjatakseen tilanteen Peter pyytää apua Doctor Strangelta (Benedict Cumberbatch). Peter pilaa kuitenkin ärsyttävällä höpötyksellään koko loitsun, ja sen seurauksena universumista vyöryykin Peterin kimppuun kaikki vanhat pahikset ja hyvikset.

Spider-Man korostaa koko elokuvan lävitse etiikkaansa – hän ei tapa, hän auttaa. Nyt hän pyrkii saamaan oman ja läheistensä elämän takaisin raiteilleen ja pelastamaan pahikset heidän omilta ongelmiltaan. Massiivisiin mittoihin kasvanut elokuva vilisee tähtinäyttelijöitä ja etenee alusta lähtien turbomoottori päällä ja liimaa katsojan penkkiinsä.