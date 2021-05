Hämeen linnaa muistuttava rakennelma Linnanpuistossa on yhä asukkaita vailla – "Tässä olisi paritalo vapaana kaupungin parhaalla paikalla"

Ohikulkijoita ilahduttava idea on lähtöisin Roskapartiosta tutulta Jukka Niemeltä ja sen toteutus on Risto Virran käsialaa. Mistä oikein on kysymys?

Hämeen linnan mallinen linnunpönttö herättää ihastusta Linnanpuistossa. Isoon koivuun ripustetussa pöntössä on kaksi tornia, joissa molemmissa on pesäpaikka.

Idean takana on Roskapartiosta tuttu hämeenlinnalainen monitoimimies Jukka Niemi.

– Tämä on prototyyppi. Sain idean, kun näin jollain saksalaisella sivustolla linnunpöntön, joka muistutti linnaa. Aloin miettiä, että olisi hienoa, jos Hämeen linnastakin olisi jotain vastaavaa.

Niemi pyysi ideansa toteuttajaksi paikallista Ritari Remontit -firmaa pyörittävää Risto Virtaa.

– Tunsin Riston entuudestaan. Hän ymmärsi heti kupletin juonen ja oli täysillä mukana.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Tyyli ja malli vaakunasta

Linnunpönttö asennettiin paikoilleen vappuna kaupungin luvalla. Asukkaita siinä ei ole vielä näkynyt.

– Asennus meni vähän myöhäiseksi tähän pesintäkauteen, mutta odotamme, jos kesän aikana joku tähän muuttaisi, miehet pohtivat.

Linna on sävyltään harmaa. Sen malli ja tyyli mukailevat Hämeenlinnan vaakunaa.

– Vain viiri ja aurinko puuttuvat, Niemi kertoo.

Pönttö on nimetty Asunto Oy Linnanpöntöksi.

– Tässä olisi vapaa paritalo Hämeenlinnan paraatipaikalla, hän vitsailee.

”Hiukan haastavampi tehdä”

Risto Virta on tehnyt ennenkin linnunpönttöjä harrastemielessä, sekä itselle että muille.

– Tavalliseen verrattuna tämä oli hiukan haastavampi tehdä. Malli saneli muotoilun ja lintujen pesimisviihtyvyyskin täytyi huomioida.

Kahta tornia yhdistävä seinämä on pohjasta avoin. Pöntöissä on avattavat pohjat, jotta ne on helppo pitää puhtaana.

– Kokonsa puolesta pönttö sopii kottaraiselle, mutta periaatteessa myös talitiainen ja kirjosieppo voivat siellä pesiä, Virta kertoo.

Tarkoitettu kaupunkilaisten iloksi

Jukka Niemi kaavailee pönttöön webbikameraa, jos sille vain löytyy sponsori.

– Linnan Kehitystä kysyin. Vielä he eivät lähteneet mukaan, mutta ehkä ensi kesänä. Olisihan se hienoa, jos kaupungin sivuilla olisi linnunpönttölive.

Myös mallin tuotteistaminen rakennussarjaksi on miesten harkinnassa, mutta mitään isoa bisnestä he eivät siitä odota. Prototyyppikin on tehty omakustanteena.

– Ennen kaikkea tämä on tarkoitettu kaikkien kaupunkilaisten iloksi ja riemuksi.