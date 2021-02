Mielipide: Hämeenlinna ei kai näivety? – Muuttovoittoja ja -tappioita on analysoitava tarkemmin

Taannoin tämän vuoden ensimmäisessä Hämeenlinnan valtuustokokouksessa oltiin tyytyväisiä, kun kaupungin väkiluku on kasvanut noin 300:lla viime vuonna 2020. Sitä ei vain tarkenneta, että millä alueella se kasvu on ja missä ikäryhmissä ja mitä siitä seuraa tulevaisuudessa.

Lisäksi oltiin tyytyväisiä, kun kaavoitetaan ja rakennetaan.

Mitä tarkoittaa tulevaisuuden kannalta, että alle 10-vuotiaiden määrä vähentyi vuonna 2019 reilulla sadalla? Eikö se tarkoita, että tulevaisuudessa on työntekijöitä ja veronmaksajia aina vain vähemmän? Mitä se lapsiystävällinen-projekti tarkoittaa?

Eikö sekin vaikuta kaupungin talouteen, että alle 55-vuotiaiden määrä väheni kokonaisuutena noin sadalla?

Yli 55-vuotiaiden määrä lisääntyi noin 400:lla vuonna 2020. Hämeenlinnahan on saanut vuosikymmenet muuttovoittoa tästä ikäluokasta. Kaupunki on ollut ja on suosittu tässä ikäluokassa, muuttovoitot ovat Suomen kärkeä.

Onko näillä yli 55 -vuotiailla muuttajilla valmiina etätyöpaikka ja ovatko siis jo tulleessaan valmiita hyviä veronmaksajia? Onko heillä hyvä eläke, josta kaupunki verottaa kyllä osansa?

Entä toisaalta poismuuttavat, minkälaisia verotuloja he vievät mukanaan ja miltä alueilta? Lähtevätkö juuri ne lapsiperheet? Kukaan ei tiedä eikä selvitä.

Jotenkin näyttää, että nykyvaltuutetuilla ja -hallinnolla ei ole halua perehtyä tarkemmin ja analyyttisemmin kaupungin tulevaisuuteen.

Eivät alijäämät tule katettua pelkällä ”ihan lähellä” -sloganilla, siihen tarvitaan rahaa. Ilmeisesti viranhaltijoillakaan ei ole tarvittavaa asiantuntemusta.

Rafael Hellsten

tilastotieteilijä

Hämeenlinna