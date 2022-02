Hämeenlinna, palkitse pihanurmikon poistamisesta! – Pelastetaan pörriäiset ja pikkulinnut

Sain työn puolesta käydä pitkän keskustelun linnuista ja luonnon monimuotoisuudesta suomalaisen lintuguru Lasse J. Laineen kanssa.

Jos siivekkäät lainkaan kiinnostavat, olet suurella todennäköisyydellä lukenut hänen lintu- ja luontokirjojaan. Mies on nähnyt yli puolet maapallon lintulajeista ja matkannut siivekkäiden perässä yli sataan maahan. Tietää siis, mistä puhuu.

Linnut pinteessä Suomessakin

Lasse kertoi, että linnut ovat melkoisessa pinteessä Suomessakin. Etenkin pikkulintujen tilanne on surullinen. Vielä 1950-luvulla meidän neljänneksi runsain lintumme hömötiainen on nykyisin monelle outo näky – merikotkankin näkee todennäköisemmin.

Samaa pätee peltolintujen kohdalla. Esimerkiksi ennen runsaslukuisen peltosirkun kannasta on jäljellä enää noin 5 prosenttia entisestä.

Nurmikon voi antaa villiintyä

Nyt, kun eletään siemenluetteloiden selailun aikaa, on paras hetki miettiä tiluksiaan myös linnuston ja luonnon monimuotoisuuden vinkkelistä.

Lintujen varjolla voi jättää pihatöistä tylsimmän, nurmikon leikkuun, tyystin tekemättä! Kun antaa nurtsin villiintyä niityksi, täyttyy piha hämmästyttävän nopeasti pölyttäjistä ja muista lintujen ja muun luonnon kannalta välttämättömistä kavereista.

Kun on pörriäisiä, on lintujakin

Me kylvimme pihaamme niittykukkia pari kesää sitten. Samaan aikaan kaivoimme puutarhaan lammen, joka vielä tehosti toivottua kehitystä.

Oli ison ihmettelyn aihe, miten nopeasti kaikenlaiset otukset löysivät paratiisin porteille. Tuli sudenkorentoa, perhosta, vesimittaria ja muuta touhottajaa muutamassa päivässä! Kävipä sammakko ja vesiliskokin tutustumassa monipuolistuneeseen pihapiiriin. Linnunlaulu lisääntyi hurjasti.

Luonnossa kaikki on myös mahtavan vastavuoroista. Kun tarjoan tällaisen temmellyskentän, saan vastalahjaksi mahtavaa pölytystyötä ja sen mukaisen sadon ja kukkaloiston. Ja kun on pörriäisiä, on lintujakin. Hyttysiäkin katoaa lintujen kitoihin hurjia määriä!

Haastan mukaan talkoisiin

Luonnon lajikadon pysäyttämiseksi on toki tehtävä paljon muutakin, ja isommassa mittakaavassa. Tuntuu kuitenkin tyydyttävältä tehdä edes jotakin.

Niinpä haastan sinut mukaan talkoisiin, olipa paikkasi pihalla tai parvekkeella varustettu. Istuta mitä vain pörriäisille maittavaa sen verran, kuin suinkin kykenet. Samalla autat lintuja.

Voisiko kaupunki palkita?

Entä voisiko kaupunki palkita tonttien monimuotoisuudesta? Esimerkiksi Coloradon osavaltiossa Yhdysvalloissa Denverin kaupunki osallistui muutostyökustannuksiin, jos nurmikon sijasta siirryttiin vettä säästävään aavikkokasvillisuuteen.

Tehdään mekin niin! Asvalttipihojen ja nurmikenttien tilalle kukkaloistoa. Siitä nauttivat siivekkäiden lisäksi kaksijalkaisetkin.

Ja tienvarsien piennaralueiden voisi antaa kasvaa niittykukkaa myös asuinalueilla. Saataisiin seisovana pöytänä toimivaa kukkabaanaa heti kilometritolkulla.