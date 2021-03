Hämeenlinnalainen Harri Savolainen pääsi avaamaan baarinsa Espanjassa vuoden tauon jälkeen – Onko Fuengirolassa kesällä tunkua, jos Suomen suvi meneekin koronajumiin?

Viime toukokuussa Kaupunkiuutiset kertoi hämeenlinnalaisen ravintoloitsijan Harri ”Hii” Savolaisen karanteenielämästä Aurinkorannikolla ja hänen paluustaan Suomeen.

His Stars Bar Fuengirolassa ehti olla suljettuna viikkoa vaille vuoden, mutta 6. maaliskuuta se avasi jälleen ovensa.

– Hyvältähän se tuntui, ensimmäisenä lauantaina porukkaa oli kivasti ja viikollakin pyöri ihmisiä. Se mihin tilanne sitten kehittyy, on täysi arvoitus. Hiljainen on Fuengirola, Savolainen sanoo.

Tällä hetkellä Savolainen joutuu sulkemaan musiikkiravintolansa kello 18.

– Malagassa baarit saavat olla auki kello 21.30 asti, vaikka sinne on matkaa vain 32 kilometriä. Täällä on kovasti odotettu tietoa helpotuksista, mutta vielä niitä ei ole kuulunut.

Syy eroihin on siinä, että maakuntahallitus käsittelee rajoituksia sairaanhoitopiireittäin ja siihen vaikuttaa piirien sairaaloiden hoitokapasiteetti.

Maskittomuudesta sakot

Savolainen asuu puolisonsa kanssa Torremuellessa, joka on seitsemän kilometrin päässä Fuengirolasta.

– Kaupungin rajalla oli alkuun tarkastukset, mutta nyt niitä on vain itsehallintoalueiden välillä. Maskipakko on joka paikassa ja jos maskia ei ole, virkavalta lätkäisee 600 euroa sakkoa, Savolainen kertoo.

Ääniteknikkonakin toiminut Savolainen pystyi 2020 loppukesästä lähtien työllistämään itsensä Suomessa karaoke-isäntänä ja alkutalvesta auratraktorin puikoissa, mutta tämän vuoden helmikuussa ravintolatyöt hiipuivat.

Kun Suomeen alettiin puuhata ravintolasulkua, aika oli kypsä lähteä Espanjaan, jossa koronatilanne oli kehittynyt suotuisampaan suuntaan.

– Joka tapauksessa oli pakko tulla tekemään ratkaisuja siitä, mitä baarin kanssa tehdään. Onhan tässä vuosi maksettu vuokraa tyhjinä olleista tiloista, vaikka vuokranantajalta on tullutkin helpotusta ja valtiolta jonkun verran korvausta.

Pääsiäinen askarruttaa

Korona-ajasta huolimatta Finnairin lennot Fuengirolaan ovat Savolaisen mukaan olleet varsin täynnä.

– Meillä piti Seutulassa olla mukana korkeintaan 72 tuntia vanha todistus negatiivisesta koronatestistä. Siellä täytimme myös espanjalaisen maahantulokortin, johon luotiin QR-koodi, joka sitten piipattiin perillä, hän kertoo muodollisuuksista.

Ihmisten tunnelma Aurinkorannikolla on sellainen, että koronaa oltaisiin vihdoinkin nitistämässä, vaikka niin brittimuunnos kuin afrikkalainenkin koronavariantti ovat liikkeellä.

– Pääsiäinen on täällä tärkeä juhla, jota odotetaan paljon. Katsotaan sitten, missä käppyrät menevät, Savolainen pohtii.

Jäävätkö muuttolinnut?

Baari jatkaa toimintaansa ainakin kevään, ellei pandemiassa tule takapakkia.

– Se on mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu, jos Suomi on kesällä kovin jumissa. Saattaa olla, että täällä asuvat suomalaiset ”muuttolinnut” pysyttelevätkin silloin Fuengirolassa.

His Stars Bar on tullut Fuengirolassa tunnetuksi laadukkaasta elävästä musiikista, mutta nyt konseptia on jouduttu ruuvaamaan.

Lauantaina 13. maaliskuuta Savolainen aloitti uudenlaiset Stream on Stage -tapahtumaillat, joissa esitetään elävää musiikkia suurelta valkokankaalta ja kunnon äänentoistolla.

– Aika näyttää ottavatko täkäläiset esitysmuodon omakseen, Savolainen tuumaa.

– Taisi olla Aurinkorannikon baarien ensimmäinen striimaus.

Lue myös:

Espanjasta Suomeen palannut Harri Savolainen on karanteenissa kesämökillä – ”Tilanne on otettu huumorin kannalta ja palvelukin pelaa”