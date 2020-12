Hämeenlinnalainen kuumailmapalloilija odottaa lähtölupaa Myanmarin taivaalle – "Paikka on paratiisi"

Hattulalainen kuumailmapallolentäjä Olli Luoma on kuin tulisilla hiilillä. Hän on odottanut viisumipapereitaan Myanmarin Oslon lähetystöstä ja ne ovat saapuneet. Laukku on pakattu, mutta varsinainen lähtöpäivä on vielä epäselvä.

– Ehkä tällä viikolla, Luoma sanoo toiveikkaana.

Linnan pallon yrittäjä Olli Luoma lähtee talvea pakoon Baganiin Myanmariin. Tämä on jo kolmas talvi, jonka Luoma aikoo viettää Baganissa lentäen.

Maa on suljettu koronan vuoksi, mutta palautuslentoja maasta tulee edelleen. Yritys, jolle Luoma työskentelee, on järjestänyt Luomalle paikan johonkin palaavaan lentokoneeseen.

Tästä lentokaudesta Baganissa tulee erilainen kuin aikaisemmista. Se johtuu tietenkin koronasta.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Lentoja temppeleiden yllä

Baganin alue on Unescon maailmanperintökohde. Siellä on noin 2500 buddhalaistemppeliä. Alueella on lennelty kuumailmapalloilla jo 20 vuotta, koska se on merkittävä osa alueen matkailua.

Normaalina aikana temppelien yllä lennätetään 40 000 turistia vuosittain. Taivaalla saattaa olla hyvinkin kolmisenkymmentä palloa samaan aikaan.

Luoman mukaan päivät alkavat aamuneljältä. Silloin katsotaan päivän sää ja valmistellaan pallot lähtövalmiiksi. Ilmaan noustaan 6–7 välillä aamulla. Lentämiseen tuo oman säväyksensä, kun pallot nousevat ilmaan samoihin aikoihin. Lentäessä pitääkin ottaa huomioon muut palloilijat, jottei vahinkoja satu.

– Parempaa paikkaa lentämiseen ei voi kuvitellakaan. Lentosäiden puolesta paikka on paratiisi. Tuulet ovat heikkoja ja aamuisin sää on varma.

Sen sijaan kesäaikana lentoja ei voida tehdä sateiden vuoksi.

Henkistyykö siinä, kun puoli vuotta liitelee temppeleiden yllä paratiisimaisissa olosuhteissa?

– Kyllähän se antaa ihan mukavan lisän Suomessa lentämiseen. Kyllä siellä rauhoittuu mieli, vaikka töitä tehdäänkin.

”Korona ei pelota”

Normaalivuosina yrityksellä, jolle Luoma työskentelee, on ollut 10 lentäjää ja seitsemän palloa.

Tänä talvena päälentäjä tulee Australiasta ja hänen lisäkseen lentäjänä ja pallojen tarkastajana toimii Luoma. He lennättävät pääasiassa hotelliketjujen ja lentoyhtiöiden yhteistyökumppaneita, koska turisteja ei ole yhtä paljon kuin aikaisempina vuosina.

Luoma asuu koko Myanmarissa oleskeluajan hotellissa.

– Se on erilaista kuin kotona asuminen. Kyllä siinä hotelliaamiainen alkaa aina jossain vaiheessa tökkiä.

Luoma sanoo, että vapaapäivinä tekemistä riittää. Hän on tutustunut moniin eri alueisiin ja matkannut Myanmarissa. Kavereitakin löytyy, sillä alueella on liki 50 lentäjän yhteisö.

Maan koronatilanne ei mietitytä Luomaa.

– Tietenkin olen seurannut sitä, ja tilanne tuntuu olevan stabiili.