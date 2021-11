Hämeenlinnalainen laskuvarjourheilija Pasi Pirttikoski palkittiin – Maailmanennätyksiä tehnyt konkari hyppää vieläkin 100 kertaa vuodessa

Suomen Ilmailuliiton laskuvarjotoimikunta myönsi pari viikkoa sitten Elämäntapa-palkinnon hämeenlinnalaiselle Pasi Pirttikoskelle.

Tunnustus annetaan yli 25 vuotta pyyteetöntä työtä lajin eteen tehneelle harrastajalle, jonka toiminta on auttanut laskuvarjourheilua ja -urheilijoita.

– Palkinto lämmitti mieltä yllättävänkin kovasti. Tilaisuudessa oli läsnä paljon ihmisiä, joiden kanssa olen hypännyt ja mieleen tuli hyviä muistoja, Pirttikoski sanoo.

Konkarihyppääjän uraan on mahtunut paljon. Pirttikoskella on 13 kupukuviohyppyjen maailmanennätystä ja vieläkin useampia Suomen ennätyksiä.

– Ei olisi silloin nuorena uskonut, mitä kaikkea tulee elämässä tehtyä. Hyppään edelleenkin noin sata hyppyä vuodessa.

Hyppy on peruskauraa

Pirttikoski ei ole noin kymmeneen vuoteen hypännyt enää yksinään. Hänen leipälajinsa on kupukuviohyppy, jossa laskuvarjourheilijat yhdistyvät pudotuksen aikana muodostelmaksi.

Koneesta lähdettyä varjot avataan välittömästi, hyppääjä liitää toisen lähelle ja ottaa jaloillaan otteen tämän laskuvarjosta tai sen punoksista.

– Suurimman muodostelman maailmanennätys, jossa olin ainoana pohjoismaalaisena mukana, tehtiin vuonna 2007 Floridassa. Silloin kuviossa oli 100 hyppääjää, Pirttikoski kertoo.

Hyppääminen ei ole tuhansien leiskautusten veteraania enää aikoihin jännittänyt.

– Itse hyppy on peruskauraa, mutta jännitys kohdentuu siihen, miten suoritus saadaan ryhmänä tai joukkueena onnistumaan.

Kansainvälisiä tehtäviä

Alkukipinän harrastukseen Pirttikoski sai jo pikkupoikana, kun hän vuonna 1974 näki laskuvarjonäytöksen maatalousnäyttelyssä Raahessa.

– Kun muutin Hämeenlinnaan kymmenen vuotta myöhemmin, löysin kirjastosta Laskuvarjourheilu-lehden ja huomasin, että lajia harrastettiin paikkakunnalla. Talvella 1985–86 kävin kurssin ja keväällä hyppäsin ensimmäisen kerran, hän muistelee.

Pirttikoski jatkokouluttaa ja valmentaa laskuvarjohyppääjiä niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Lisäksi hän toimii delegaattina kansainvälisen ilmailuliiton FAI:n laskuvarjokomissiossa, joka päättää kansainvälisistä kilpailusäännöistä ja -paikoista.

– Olin tänä vuonna valmentamassa Ruotsissa sekä Tanskassa ja lisäksi olin toimitsijatehtävissä MM-kisoissa Venäjällä. Olen päässyt hyppäämisen tekosyyllä vierailemaan monissa maissa, joissa ei ehkä muuten olisi tullut käytyä.

Arkirutiinit unohtuvat

Työuransa Pirttikoski teki Puolustusvoimissa. Laskuvarjourheilijana hän meriiteistään huolimatta kutsuu itseään harrastajaksi.

– Koukuttavinta hyppäämisessä on varmaan ollut se, kuinka se vaatii keskittymistä ja vie ajatukset pois arkirutiineista, Pirttikoski pohtii.

– Pidemmän päälle on ollut palkitsevaa, kun on saanut nähdä muiden hyppääjien onnistumisen iloa ja kehittymistä, johon on saanut olla omalta osaltaan vaikuttamassa.