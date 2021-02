Hämeenlinnalainen Lauri Torvinen väsähti jatkuvaan juhlimiseen viettelysten saarella – "Minulla on virtaa ilman viinaakin"

Hämeenlinnalainen Lauri Torvinen, 28, vietti viime vuoden lopulla kolme ikimuistoista viikkoa Levillä kauniiden naisten ympäröimänä.

Sinkkumiehen paratiisissa siis, paitsi että Temptation Island Suomen kuvauksissa oli tietysti joukko muitakin uroita kilpailemassa kaunotarten suosiosta. Ja muutama poikaystävä.

Torvinen ei saa sopimussyistä kertoa sarjan kuvauksista juonipaljastuksia.

Hän kuvailee luksushuvilassa vietettyä aikaa siistiksi, vaikka välillä väsähtikin juhlimiseen. Temppari-talossa oli bileet noin joka toinen ilta.

– En olisi jaksanut bilettää kolmea viikkoa putkeen. Menin joitakin bileiltoja energiajuoman voimalla, mutta en oikeastaan tarvitse mitään. Minulla on vauhtia ilman viinaakin, Torvinen toteaa.

Vaikka Torvinen ei mitään sarjasta voi kertoa, on selvä, että pientä draamaa on luvassa. Nätisti sanottuna sinkkujen tehtävä sarjassa on auttaa pariskuntia selvittämään, onko parisuhde kestävällä pohjalla.

Torvinen ei pelkää, että Temppareissa tullaan näkemään hänen osaltaan mitään aivan älytöntä sekoilua.

– Sitähän en tiedä, miten jaksot editoidaan ja millaisena minut esitetään. Jokainen katsoja saa itse päätellä mitä on tapahtunut.

Mikä sai kahden lapsen isän hakeutumaan reality-ohjelmaan, jossa kiusauksia riittää ja draamalta ei voi välttyä?

– Etsin kokemuksia. Meillä oli Levillä huikeat puitteet samoissa mökeissä, joissa myös Kimi Räikkönen on joskus vieraillut.

Pari vuotta sinkkuna viihtynyt mies vakuuttaa, ettei ole erityisen epätoivoinen parisuhderintamalla. Muutakin voisi epäillä, sillä hän osallistui aikaisemmin myös Ylen Sinkut paljaana -deittiohjelmaan.

– En halua tällä hetkellä välttämättä ketään. Ylen kuvauksiin päädyin mallitoimiston kautta. Se oli ihan hauska, nopea juttu.

Bikinipimuille ja rantaleijonille Torvinen voi olla tuttu kasvo Apparalta.

Hän oli viime kesänä uimavalvojana ja Flowparkin ohjaajana. Hän sanoo aikovansa kouluttautua hengenpelastushommissa ohjaajaksi, mutta televisiohommien lisäksi kiinnostaisi myös Youtuben tekeminen ”tosissaan”.

– Olen tehnyt kanavalleni vasta muutaman videon. Haen vielä itseäni ja mitä haluan sinne tehdä.