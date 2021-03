Hämeenlinnalainen Miikka J. Anttila näkyy Kullannupuissa ja monissa muissa tv-sarjoissa ja mainoksissa – Miten kinkeät itsesi kaikkialle?

Miikka J. Anttila on tehnyt satoja rooleja elokuvissa, tv-sarjoissa ja mainoksissa. Uusin on Viivi Huuskan ohjaama Kullannuput.

Tuoreessa ja paljon puhutussa Viivi Huuskan ensimmäisessä tv-ohjauksessa Kullannupuissa esiintyy hämeenlinnalainen Miikka J. Anttila, 32.

Miten päädyit Kullannuppuihin?

– Viivi Huuskahan on tunnettu musavideoiden ohjaajana. Itse olen esiintynyt hänen ohjaamassaan Stockmannin mainoksessa vuosia sitten. Nyt Viivi pyysi minua mukaan tähän uuteen tv-sarjaan. Sehän tietenkin tuntui kivalta, että hän muisti minut.

Näyttelet ravintolan hovimestaria. Monessako jaksossa sinut nähdään?

– Kolmessa ensimmäisessä jaksossa.

Sarjassa vilahtaa myös hämeenlinnalainen Jaana Jokisalo. Oliko täkäläisiä enemmänkin kuvauksissa?

– Jaana päätyi kuvauksiin Helsinki Castingin kautta. Tietääkseni muita hämeenlinnalaisia ei ollut.

Mitä mieltä olet Kullannupuista?

– On hienoa olla siinä mukana, koska se on freesi piristys tähän tv-kevääseen. Sarjan visuaalinen maailma on hieno, se on sellaista kohotettua arkea ja maailma on rakennettu pieteetillä. Lisäksi sarjassa on oivaltavia huomioita tästä ajasta huumorilla höystettynä.

Milloin sarjaa kuvattiin?

– Viime elokuussa. Oli mielenkiintoista nähdä poikkeusajan kuvaukset, jotka toteutettiin turvavälein koronaturvallisesti.

Monessako sarjassa olet esiintynyt?

– On niitä kymmeniä. Toiset roolit ovat näkyvämpiä kuin toiset. Lisäksi on elokuva- ja mainostuotantoja.

Kun sinulla on sarjoja ja mainoksia takana noin sata, onko väliä, mille antaa kasvonsa?

– On sillä väliä. Mainoksia tehdessä tuotteen on oltava sellainen, että voisin käyttää sitä itsekin, lisäksi aina haluan esiintyä näyttelijänä, en omana itsenäni. Palkkion on oltava myös sellainen, että työ kannattaa. Jos näistä ehdoista kaksi kolmesta täyttyy, otan työn vastaan. Esimerkiksi olen tehnyt Kanta-Hämeen keskussairaalalle Herra Sattusena töitä pari vuotta. Se on täyttä asiaa ja siinä on pointti.

Miten näyttelijäksi ja avustajaksi pääsee?

– Alussa olin itse tosi aktiivinen ja se on nyt palkittu. Nykyään olen rekisteröityneenä Helsinki Castingissa ja Roolitus-palvelussa. Lisäksi Facebookissa on ryhmiä, joissa haetaan näyttelijöitä ja avustajia. Aika usein ohjaajat kysyvät seuraavaan proggikseen, kun hoitaa työt hyvin. Lisäksi olen saanut paljon apua Otto Kanervalta, Matti Nurmiselta ja Isa Karssonilta.

Saako kuvauksista hyvin rahaa?

– Mainoksista maksetaan ihan hyvin. TV-sarjoista ja elokuvista vaihtelevasti. Tietenkin roolin suuruus vaikuttaa palkkioon.

Oletko hakenut monta kertaa teatterikorkeakouluun?

– Olen ja samoin myös Tampereelle näyttelijätyönlaitokseen. 6–7 vuoteen en ole enää hakenut vaan olen ajatellut, että kuljen omaa unelmaani kohti toista reittiä.

Mikä unelmasi on?

– Kyllä näyttelijätyö on aina kiehtonut ja kiehtoo edelleen. Haluan kasvaa ja kehittyä siinä. Suhtaudun ihmisyyteen uteliaasti ja näyttelemisessä on kyse juuri ihmisyydestä. Näyttelijä onkin ehkä enemmän välittäjä, koska välittämisen eri muodoistahan siinä on kyse. Näyttelijä on ihmisyyden tulkitsija.