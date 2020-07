Hämeenlinnalainen nuori jenkkifutarilupaus Jaakko Jokinen kertoo, mikä tekee lajista mielenkiintoisen

Pelinrakentaja Jaakko Jokinen pelaa Hämeenlinna Tigersin alle 17-vuotiaiden joukkueessa. Hänen haaveenaan on pelata isossa seurassa Euroopassa tai Jenkeissä. Verkkoviestinnän kehittyminen on lisännyt ihmisten tietoisuutta lajista.

– Teknologian avulla kuka tahansa voi seurata pelejä Jenkeistä. Siksi voimme tietää, millaista siellä on ja haaveilla siitä itsekin, Jokinen kertoo.

Jokinen pitää myös isoa jenkkifutisseuraa Euroopassa yhtenä realistisena tavoitteenansa.

Hämeenlinnan Lyseon lukiossa urheiluakatemiassa opiskeleva Jokinen treenaa määrätietoisesti saavuttaakseen tavoitteensa. Hän käy kolmena aamuna lajitreeneissä ja kaksissa seuran treeneissä viikossa.

– Treeneissä pyritään tekemään asioita tehokkaasti, sillä niin pelaa kuin treenaa, Jokinen sanoo.

Maajoukkueessa pelinrakentajana

Kokemustakin Jokiselta löytyy. Hän on pelannut kolmessa mestaruusottelussa ja aloittaa nyt seuraavaa pelikauttansa 7 vs. 7 -sarjassa U17-joukkueen 1. divisioonassa.

– Viides kausi on nyt alkamassa, mutta lajin parissa olen ollut nyt kuusi vuotta, Jokinen sanoo.

Jokinen on myös pelannut yhden kauden Suomen U17-maajoukkueessa 11 vs. 11 -sarjassa pelinrakentajana ja saavutuksena oli Pohjoismaiden hopeaa.

– Maajoukkueessa oli hienoa pelata. Siellä huomasi, kuinka koko joukkue hitsautui yhdeksi kokonaisuudeksi. Se on todella tärkeää pelin kannalta, Jokinen selittää.

Monipuolinen laji

Amerikkalaisesta jalkapallosta voi saada sellaisen leiman, että jokaisen pelaajan on oltava massiivinen ja he vain törmäilevät keskenään. Oikeasti jenkkifutis on paljon teknistä puolta, nopeutta, kontaktia ja taktikointia sisältävä älylaji.

Pelaajia on kentällä sarjasta riippuen 5, 7, 9 tai 11 per joukkue. Ammattilaissarjoissa pelataan kuitenkin yhdentoista pelaajan kentällisillä.

– Lajissa kiinnostaa erityisesti sen monipuolisuus. Maajoukkueessa tuli selväksi kaikkien erilaisten pelaajien roolit. Jokaisella on oma tontti hoidettavana, Jokinen tuumii.

Nopea pelaaja, jolla pelisilmää

Monet ovat kehuneet Jokista yllättävänkin nopeaksi pelaajaksi, joka kentällä sukkelehtii sujuvasti häntä isompienkin pelaajien ohi.

– Koen omaavani myös hyvältä jenkkifutarilta vaadittavan pelisilmän. Osaan lukea vastajoukkueen pelaajia, mikä helpottaa paljon pallon kanssa liikkumista, Jokinen kertoo.