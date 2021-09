Hämeenlinnalainen Silvia Salakka poseeraa häpeilemättä alusvaatteisillaan – "Tunnen itseni paremmin kuin 30 kiloa sitten"

Kun jonkun asian tekee kerran, toiselle kertaa ei enää kirpaise.

Ainakin hämeenlinnalainen Silvia Salakka, 29, ajattelee niin.

Kun hän ensimmäisen kerran julkaisi itsestään kuvia alusvaatteisillaan sosiaalisessa mediassa, jännitys oli suuri.

Salakka on vaikuttaja, joka tekee yhteistyötä muun muassa hämeenlinnalaisen alusasuliike Siron kanssa.

Hän julkaisee itsestään kuvia Siron alusvaatteissa ja kertoo istuvien alusvaatteiden merkityksestä.

Vaikuttaja Salakasta tuli vahingossa, kun joku ehdotti yhteistyötä.

– Se taisi olla joku raskausvaatteita myyvä yritys.

Yrittäjänä Salakka on toiminut seitsemän vuotta. Ensin hän myi liikunta-alan palveluita, mutta hyvin nopeasti rinnalle tulivat myös somekoulutukset ja vaikuttajayhteistyö. Nyt Salakka on innostunut valokuvauksesta.

Miksi pitäisi olla samanlainen kuin joku muu?

Salakan tekemistä sosiaalisessa mediassa leimaa kehopositiivisuus, itsensä hyväksyminen sellaisena kuin on. Teemoina ovat myös naiseus, hyvinvointi, itsetunto ja perhe-elämä.

– Teemani lähtevät omista kiinnostukseni kohteista.

Salakka on aina tuntenut olevansa iso. Jopa silloin, kun hän ohjasi lukuisia viikkotunteja liikuntaa viikossa, eikä kropassa ollut ylimääräistä rasvaa.

– Olin silloin 30 kiloa pienempi kuin nyt, Salakka nauraa.

Hän ei kaipaa enää liikunnanohjaajan elämää, jossa arvot pyörivät painonhallinnan ja laihdutuksen ympärillä.

– Aina piti olla samanlainen kuin joku, jonka näki kauniina. Vähän parempi, vähän hoikempi, ylipäätään pitäisi olla jotakin muuta kuin on.

Isä ei ollutkaan biologinen

Neljä vuotta sitten Salakka kävi läpi kriisin. Hän kyseenalaisti kaiken. Vyyhti lähti purkautumaan tiedosta, ettei hänen isänsä olekaan biologinen isä.

– Aloin pohtia, kuka oikeastaan olen ja kuka haluan olla.

Sen jälkeen tuli raskaus, joka muutti kehoa ja mieltä. Sitten syntyi lapsi, joka ei ollutkaan terve ja elämä alkoi pyöriä ainoastaan lapsen hyvinvoinnin ympärillä.

– Olen käynyt itseni kanssa kovia keskusteluja, mikä on tärkeää. Itsensä löytäminen on pitkä tie, joka alkaa siitä, että hyväksyy itsensä. Olen tässä ja näytän tältä, koska olen elänyt tätä elämää. Kokonaisuus pitää ymmärtää ja nähdä se.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Silvia Salakka sanoo, että olemassa sanonta, että aina on vaikeaa, mutta kyse vain siitä, minkä vaikean elämässä valitsee.

Itseensä Salakka on etsinyt myös sosiaalisessa mediassa ja jakanut tuntemuksiaan seuraajilleen. Instagram-tili on ollut kuin avoin päiväkirja.

– Jos jäisin pelkäämään, mitä puhun ja sanon, pidättelisin itseäni. Se on ollut keino purkaa asioita ja saada vertaistukea.

Tosin ei nuori nainen kaikkea elämästään vuodata vaan lähinnä sellaisia asioita, joista hän kokee, että voi olla muillekin apua.

Vapauttavaa nähdä erilaisia kehoja

Salakka julkaisee itsestään kuvia vähissä vaatteissa.

– Keho on, mikä se on.

Nännejä tai intiimialueita Salakka ei halua näyttää, mutta bikini- tai alusvaatekuvat ovat hänelle ok.

– Mitä enemmän näkyy erilaisia kehoja, sitä vapauttavampaa se on myös kuvien katselijoille. Yhden mielestä joku asia on kaunista, toinen taas miettii, että miten toi kehtaa.

Salakka tuntee tehneensä oikein, kun saa palautetta tai joku saa apua hänen tekemistään päivityksistä.

Ylipaino on ok, kunhan se ei ole terveysriski

Yhä enemmän sosiaalisessa mediassa on kuvastoa eri kokoisista ihmisistä ja puhutaan kehopositiivisuus-ilmiöstä, jossa jokainen saa olla juuri sellainen kuin on. Mitä vaikuttaja ajattelee tästä?

– Se on ehdottomasti hyvä juttu. Tiedän, että joku suuttuu tästä, mutta kehopositiivisuus ei ole kuitenkaan oikein, jos sillä ”kuitataan” vastuu omasta terveydestä. Ylipaino on ok niin kauan, kun se ei ole terveysriski.

Salakan mukaan itseään pitää rakastaa myös ylipainoisena, mutta jos itseään rakastaa todella ja haluaa itselleen hyvää, on myös valmis tekemään ylipainolleen jotain, jos se uhkaa terveyttä.