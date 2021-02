Hämeenlinnalainen yrittäjä Juuso Aho kertoo kuntoilijan yleisimmät virheet – Aho teki itse tärkeän oivalluksen Aki Hintsan formulaopeista

Yrittäjä Juuso Aho on tottunut esittämään kuulijoille ideoita, jotka ovat liian tuoreita ja uskaliaita. Se syö välillä miestä, koska Aho tietää, että tästä tulee vielä juttu.

– Helpompaa olisi keikkua siellä aallonharjalla kuin aina kuulla, että tosi hyvä idea, mutta olet edellä aikaasi. Tämän aika on, mutta vähän myöhemmin.

”Elämäni vaikein hetki”

Aho on entinen erikoisjoukkomies.

Hän halusi Puolustusvoimissa valmentaa sotilaita, kuten urheilijoita valmennetaan suunnitelmallisella treeniohjelmalla. Silloin se oli uutta ja ihmeellistä, eikä metodiin uskottu.

Nyt kun Aho ei enää työskentele Puolustusvoimissa, häneltä ostetaan harjoitusohjelmia juuri sotilaiden tarpeisiin, Tora Tactical Fitneksen nimissä.

Ahon ura erikoisjoukoissa päättyi paljon suunniteltu aikaisemmin. Selkä petti ja ura loppui yllättäen loukkaantumiseen.

– Elämäni pysähtyi yhteen röntgenkuvaan ja jouduin etsimään itseäni. Se oli elämäni vaikein hetki.

Erityisen vaikeaa oli päästää irti sotilasyhteisöstä, ei niinkään työstä.

Formuloihin valmentajaksi

Ahon onni oli, että hän oli opiskellut Pajulahdessa liikunta-alaa ja lähtenyt sen jälkeen rauhanturvaajasi. Kun Aho haki erikoisjoukkoihin, hän pani paperit vetämään myös ammattikorkeakouluun liikunnanohjaukseen.

Sitä hän opiskeli työn ohessa, joten kun ura Puolustusvoimissa päättyi, oli toinen ammatti jo valmiina. Eteen sattuikin jo edesmennyt Aki Hintsa, joka etsi formulavalmentajia tiimiinsä.

Aho sai paikan ja haastattelusta puolentoista kuukauden kuluttua asui jo Sveitsissä toimien formulakuski Jean-Eric Vergnen fysiikkavalmentajana.

– Siinä hypättiin suoraan altaan syvään päähän. Aluksi mietin, että miksi minä, mutta nopeasti ymmärsin, että työ on samankaltaista kuin erikoisjoukoissa. Tilanteet muuttuvat koko ajan ja niihin pitää osata reagoida.

Tärkeintä oli luoda luottamus valmennettavan kanssa. Ahon mukaan hän oli tiimissä se läheisin ihminen kuljettajalle.

Vuoden pesti loppui, kun kuljettaja sai potkut ja Aholle olisi ollut tarjolla juniorikuskien valmennustehtäviä, joka tarkoitti sitä, että kotoa pitäisi olla poissa koko ajan.

– Kauden viimeisessä kilpailussa varikolla oli parikuinen vauva Emmaljungissa, joten oli aika helppo tehdä ratkaisu.

Ahot palasivat pienen vauvan kanssa Suomeen.

Vuoden työstä jäi käteen paljon. Ahon mukaan hän oppi Aki Hintsalta valtavasti, erityisesti kokonaisvaltaisesta valmennuksesta.

– Koko paketin pitää olla kunnossa sosiaalisista suhteista ruokaan, lepoon ja itse treeniin.

Ahon tavat ovat vasta tulossa valtavirtaan

Suomeen palattua oli aikaa perustaa sali. Sitä Aho oli miettinyt jo ennen maailmalle lähtöäänkin.

Syntyi BoxinBox-kuntokeskus, jossa idea on lohkoissa, joista treenaajat vuokraavat kertaostona treenauspaikan tai välineen. Näin tietää aina mahtuvansa treenaamaan eikä tarvitse jonotella laitteille vaan voi keskittyä harjoitukseen.

– Tavoite on monistaa idea ja myydä sitä eteenpäin. Esimerkiksi hotelleissa tämä toimisi hyvin.

Toiminnan kulmakivi on alusta alkaen ollut noin kuuden hengen pienryhmäliikuntatunnit. Aho kokee, että se on kustannustehokkaampaa kuin personal trainerin yksityistunnit.

– Silloin, kun perustin salia, asiaa ihmeteltiin, mutta nämä tavat ovat nyt vasta tulossa valtavirtaan.

Liikaa ja liian vähän palautumista

Liikkumisesta ja hyvinvoinnista puhutaan enemmän kuin koskaan. Koronavuosi näkyy myös ihmisten liikkumisessa. Toiset liikkuvat enemmän kuin koskaan, mutta suurimman osan liikkuminen on vähentynyt koronan myötä.

BoxinBox oli koronan vuoksi keväällä suljettuna, mutta nyt sali on ollut auki. Toimintatapa pienryhmissä on ollut hyvä ratkaisu vallitsevassa tautitilanteessa.

Ahon mukaan kaikki osaavat treenata kovaa, mutta onko siinä järkeä. Tietoa on tarjolla enemmän kuin koskaan, mutta silti moni kuntoilija tekee samoja virheitä vuodesta toiseen.

– Esimerkiksi salilla moni tekee liikaa eikä sarjojen välissä huilata riittävästi.

Ahon mielestä toinen seikka on palautuminen. Kuinka monta treeniä on järkevää viikossa tehdä, jotta niistä on aikaa myös palautua. Huomioon tulisi ottaa myös riittävä uni ja ravinto.

– Treenaustekniikat jakavat myös mielipiteitä. Moni keskittyy nippeleihin, vaikka perusasiat eivät ole kunnossa. Peruslainalaisuuksilla pääsee pitkälle.