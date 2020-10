Hämeenlinnalaiset eivät ymmärrä taidetta vaan tarketuvat hintalappuun – Pöölin Kartio on tästä hyvä esimerkki

Se on kuusi metriä pitkä. Halkaisija on reilut kolme metriä ja se painaa 3200 kiloa.

Tiedätkö mistä on kysymys?

Ensimmäinen vihje: Se sijaitsee Asemanrannassa.

Toinen vihje: Jokaisella on siitä mielipide.

Kolmas vihje: Se on julkinen teos.

Kysehän on tietenkin palvelu- ja pysäköintilaitos Pöölin ulkoseinässä roikkuvasta veistoksesta, Kartiosta.

Teos on ensimmäinen käsitteellinen taideteos Hämeenlinnassa.

Ehkä se kerää mielipiteitä puolesta ja vastaan juuri sen vuoksi. Se on myös katselijalleen haastava: jättisuuri liikennekartio. Mitä se tarkoittaa? Miksi juuri kartio? Miksi se roikkuu? Eikö nyt mitään muuta ole keksitty?

Oltiinpa veistoksesta mitä mieltä tahansa, eniten rasittaa ihmisten puusilmäisyys julkisen taiteen rahoitusta kohtaan.

Taideteos on kustannettu maankäyttö- ja tontinluovutussopimuksilla saaduilla tuloilla. Arkikielessä puhutaan niin sanotusta prosenttitaiteesta, johon kaupungit varautuvat, kun maata luovutetaan ja myydään pois. Raha teoksiin ei tule kaupungilta vaan rakennuttajilta. Tietty määrä sopimushinnasta on varattu julkiseen taiteeseen, jonka tarkoitus on rikastuttaa kaupunkiympäristöä ja tarjota asukkailleen elämyksiä. Asemanrannassa se tarkoittaa 6–7 teosta.

Kartio maksoi 160 000 euroa.

Kyllä sillä olisi saanut aika monta vaippaa Vanajaveden sairaalaan tai yhden luokkatilan kosteusongelmaa ratkottua. Raha on korvamerkittyä, rakennuttajilta saatua massia julkiseen taiteeseen.

Ei siis edes kannata somepalstoilla raivota siitä, mitä muuta sillä olisi saatu. Nyt raha on työllistänyt aika monta ihmistä, sillä ei tuon kokoinen teos synny taiteilijalta yksin. Siihen tarvitaan paljon porukkaa kuljetuksista alkaen.

Hienoa on se, että meillä mielipiteensä saa ilmaista. Tykkäsit tai et.

Se vasta olisikin kauheaa, jos meillä olisi Pöölissä teos, jota kukaan ei huomaisi eikä se herättäisi mitään tunteita.

Uudelle julkiselle teokselle kannattaa antaa mahdollisuus. Onhan se aika leikkisä uusi maamerkki Hämeenlinnan rautatieaseman kyljessä.

