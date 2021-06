Hämeenlinnalaiset frisbeegolfpojat tähtäävät kovempiin sarjoihin – Youtube-kanava syntyi mielenkiinnon ja ihan vain huvin vuoksi

Frisbeegolfaajat Tuomas Lindholm, Joel Seppälä ja Alex Laukkanen ovat vasta harrastuksen alkutaipaleilla. Heillä jokaisella on kuitenkin tavoitteena päästä pelaamaan yhä kovempiin sarjoihin, taitavampien pelaajien kanssa.

Lindholm on pääasiassa kisannut Hämeenlinnassa, mutta Seppälä on käynyt muutamissa kisoissa myös Riihimäellä ja Janakkalassa.

– Haluaisin päästä kokemaan, millaista on pelata Suomen huippuja vastaan. Niinkään voittaminen ei olisi silloin päällimmäisenä mielessä, Lindholm toteaa.

– Tarkoitus on hakea SM-kisoihin. En halua päästä maailman tai Suomenkaan huipulle, mutta kuitenkin tavoite on pärjätä hyvin, Seppälä sanoo.

Pojat ovat jokainen pelanneet yhdestä kolmeen vuotta osallistuen aktiivisesti viikkokisoihin ja pariviikkokisoihin.

Voittoja pojille on kertynyt jokaiselle usean kymmenen euron edestä.

Kisoissa kilpaillaan kolmessa eri sarjassa, taitotason mukaan. Lisäksi viikkokisoissa voi kilpailla myös juniorisarjassa.

Heittoja videoilla

Seppälä ja Lindholm ovat jo alakouluikäisinä tutustuneet toisiinsa hiihtoharrastuksensa kautta. Nykyään he pelaavat frisbeegolfia yhdessä Laukkasen kanssa.

Pojat ovat perustaneet videopalvelu Youtubeen kanavan, jonne he aikovat päivittää materiaalia yhteisestä harrastuksestaan.

Videoiden kuvauksesta huolehtii Matias Immonen, joka oman harrastuksensa, valokuvauksen, kautta pääsee myös harjoittamaan kuvaustaitojaan.

Pelejä ja harjoituksia

Porukan tekemät videot ovat täysin huvin ja mielenkiinnon vuoksi niin itselle, kuin muillekin. Videoiden julkaisu tapahtuu säännöllisesti joka sunnuntai.

– Ideana on seurata kehitystämme, sillä olemme juuri aloittaneet harrastamisen. Tarkoitus on näyttää, miten pelaamme ja harjoittelemme. Videoiden kautta muiden lajista kiinnostuneiden on helpompi tulla mukaan harrastukseen, Lindholm kertoo.

– Kuvaaminen kiinnostaa myös itseäni ja oli halu tehdä jotain Youtube-projektia, mutta aihe oli hakusessa. Nyt kun aihekin löytyi, alkoi kanavan idea muodostua paremmin, Seppälä selittää.

– Jatkossa on tarkoitus pitää pelatessa mahdollisimman paljon kameraa päällä. Videoiden pituudeksi on ajateltu 8-12 minuuttia, jotta jokainen jaksaa katsoa niitä, Seppälä jatkaa.

Missä paras rata?

Vaikka frisbeegolf leimataan nuorison suosimaksi lajiksi, harrastavat sitä myös aikuiset.

– Pääpiirteittäin viikkokisoissa pelaajien ikä sijoittuu peräti 70 ikävuoteen saakka, Lindholm sanoo.

Hämeenlinnan parhaaksi radaksi Disc Golf Cruen pojat kruunaavat Viisarin radan. Rata on Hämeenlinnan Discaajat ry:n ylläpitämä. Ratoja pojat eivät ole päässeet kehittämään, mutta huomioita ja kehitysehdotuksia saa aina esittää ratojen ylläpitäjille.

– Hämeenlinnasta Viisari on ehdottomasti paras rata. Itse tykkään myös Janakkalasta sijaitsevista radoista, Seppälä kertoo.

– Kaupungin ylläpitämät radat sijaitsevat niin syrjässä, etten ole niillä päässyt käymään, Lindholm sanoo.

Huutelua ja kysymyksiä

Jotkut frisbeegolfratojen väylät ovat muun muassa lenkkeilijöiden reitillä. Siitä syystä frisbeegolfaajien ja kanssakulkijoiden on otettava toisensa huomioon.

Usein frisbeegolfaus puhuttaa myönteisesti, mutta silloin tällöin pelaajat saattavat saada kielteistäkin palautetta.

– Meihin suhtaudutaan positiivisesti. Lukuun ottamatta muutamaa kertaa, jolloin jotain huutelua on saattanut kuulua, Seppälä sanoo.

– Joskus kun on ollut oma kori mukana metsässä, ovat ohikulkijat esittäneet kysymyksiä ja kiinnostusta lajia kohtaan, Lindholm kertoo.