Hämeenlinnalaisnuoret keksivät ajankohtaan hyvin soveltuvan liikeidean, joka kantoi valtakunnallisen kilpailun finaaliin – Laadukas suoratoisto vaatii suunnittelua ja ripauksen hifistelyä

Nummen yhtenäiskoulun 9.-luokkalaiset Emilia Järn ja Aino Mäki toteuttivat seitsemännellä luokalla syntyneen haaveensa ja panivat pystyyn oman Nuori yrittäjyys (NY) yrityksen.

Abua NY syntyi valtakunnallisen Vuosi yrittäjänä ry:n ohjelman puitteissa. Kaksikko voitti yhdistyksen järjestämän Uskalla yrittää -kilpailun Hämeen alueen perusasteen sarjan ja eteni huhtikuussa pidettävään finaaliin.

– Ei tämä ollut kaikkein suurin yllätys, sillä me näimme tämän eteen niin paljon vaivaa, Mäki kommentoi kilpailumenestystä.

Toki tiedossa olivat hyvät vastukset ja häviöönkin oli asennoiduttu niin, ettei se mieliä olisi järkyttänyt. Tärkeintähän on, että yritys on pystyssä.

Sriimejä ja lastenjuhlia

Tuomaristo näki Järnin ja Mäen striimausta ja lasten syntymäpäivien juhlasuunnittelua tarjoavan yrityksen vahvuutena toiminnan tehokkaan käynnistymisen, laajan kohdeyleisön ja aikaan hyvin soveltuvan liikeidean.

Seitsemännellä luokalla ystävykset olivat katsoneet silloisten yhdeksäsluokkalaisten yrittäjyyksiä ”ylöspäin” ja päättäneet, että tuohon hekin haluavat lähteä.

Yritysideoista ei heillä ollut pulaa. Tiukan karsinnan jälkeen he päätyivät kahteen palvelukonseptiin.

– Meiltä voi tilata opastuksen, miten saa itse striimin pystytettyä. Lähetämme siihen askel askeleelta etenevän ohjeen. Meidät voi tilata myös paikalle pystyttämään striimin, jolloin asiakas kuvaa itse. Tai sitten huolehdimme koko striimauksen, jolloin käytämme omaa kalustoa, Järn kertoo.

Syntymäpäivien juhlasuunnittelulla he pelastavat kiireiset vanhemmat lasten synttärien ja tiukan aikataulun aiheuttamalta stressiltä.

Mäki muistaa omasta lapsuudesta, että omien syntymäpäivien kanssa tuli aina valtava kiire ja pulaa ideoista.

Kaksikolla ideoita kuulemma on. Tärkeintä on asettua synttärisankarin asemaan, ja pohtia, miten itse haluaisi kyseisessä iässä juhlia.

– Meiltä tilaamalla kaikki tulee samasta: Ohjelmat ja kauppalistat. Tarvittaessa voimme toimittaa koristeetkin kotiovelle, Järn kertoo.

Vanhemmilta teknistä apua

Striimausta varten omasta varastosta löytyy erilaista laitteistoa, sillä ”kaikenlaista kuvaamista on tullut harrastettua” jo nuoresta pitäen.

Yrittäjäkaksikko on hankkinut tarvittavat taidot itse tekemällä ja opettelemalla. Netistä on löytynyt paljon ohjeita ja kummankin vanhemmilta on saanut tarvittavaa teknistä apua.

Kaksikko on ollut ahkerasti kuvaamassa koulun tapahtumia ja suunnittelemassa koulun juhlia.

– Ihmiset saattavat ajatella, että äkkiäkös tuosta jonkun striimin ylös panee, mutta jos alkaa yhtään hifistelemään, alkaa mennä jo vaikeaksi, Järn muistuttaa.

Sen vuoksi kaksikko on valmis auttamaan.