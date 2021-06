Hämeenlinnalaisten kokoontumisajoissa oli lämmin tunnelma – Vexi Salmi -levyn artistit haaveilevat yhteiskonserteista syksylle

Sound Supreme -studiossa Kaurialassa on ahkeroitu huhtikuusta lähtien ja Vexi Salmi -tribuuttilevy alkaa olla purkissa.

Albumilla on kymmenen Salmen sanoittamaa ja Jussi Rasinkankaan säveltämää ennen julkaisematonta laulua, joita tulkitsevat hämeenlinnalaislähtöiset artistit.

Levyn tuottaja, edesmenneen sanoittajamestarin poika, Topi Salmi antoi esiintyjille vapaat kädet muokata kappaleita itsensä näköisiksi.

– Asialla on pääsääntöisesti laulaja-lauluntekijöitä, joten olisi ollut järjetöntä ryhtyä jotenkin sitomaan heidän käsiään. Luotin myös Sound Supremen Janne Saksan vankkaan ammattitaitoon pitää kokonaisuus hyvin kasassa, Salmi sanoo.

Rilluttelua ja protesteja

Levytys on tarkoitus julkaista sekä cd- että vinyylilevynä Vexi Salmen syntymäpäiväviikolla 24. syyskuuta.

– Albumi on aika hyvä läpileikkaus Vexistä sanoittajana. Siltä löytyy rilluttelua ja rallattelua, mutta välillä protestoidaan rankoinkin sanankääntein valtaapitäviä ja rahan mahtia. Levy on myös musiikillisesti monipuolinen, sillä on kantrin tunnelmia, balladeja ja jopa hard rockin kitarasävyjä, Salmi kuvailee.

Julkaisun tiimoilta suunnitellaan myös konsertteja tulevalle syksylle.

– Vanaja-sali olisi upea paikka tällaiselle, mutta koronatilanne on tietenkin sen suhteen määräävässä osassa.

Ainutlaatuinen keitos

Paleface esittää levyllä kappaleen Ahneus on hyve, jonka teksti on syntynyt kommenttina suomalaisten paperitehtaiden sulkemispäätöksiin.

– Kun tein Helsinki–Shangri-La -levyä, Vexi soitti ja tarjoutui tekemään minulle tekstejä. Kerroin kuitenkin kirjoittavani pääsääntöisesti itse ja homma jäi roikkumaan ilmaan. Kun Topi soitti tämän biisin, karvat nousivat pystyyn ja mietin, olikohan Vexillä ollut tämä juttu silloin mielessä, Paleface kertoo.

Räppäri muokkasi yhdessä Jere Ijäksen kanssa demon iskelmällisestä sovituksesta gruuvaavan version, jossa on länsiafrikkalaisen musiikin henkeä.

Levyn tiimoilta Paleface pääsi myös piipahtamaan vanhoissa kotimaisemissaan.

– Tuntuu hyvältä olla tuossa porukassa. Olen ylpeä Hämeenlinnasta, jossa musan kerrokset ovat todella syvällä. On hienoa, ettei tehty ihan sitä ilmeisintä tribuuttialbumia, mikä tekee tästä levystä ainutlaatuisen.

Studiossa yhtä perhettä

Freeman tulkitsee laulun Kulkurin kengät, jonka teksti istuu kuin nenä päähän pitkän uran tehneelle konkarille.

– Kiertäminen on yksinäistä hommaa, kilometrejä tulee, eikä paikoillaan pysytä, sehän sopii taiteilija Freemanille. Saksan Janne siirsi sovituksen 2000-luvulle ja se toimii, artisti kehuu.

Myös Freeman kiittelee session lämmintä tunnelmaa.

– Takahuoneessa oltiin kuin siskot ja veljet konsanaan. Jos tästä saadaan live-konsertteja aikaan, niistä saattaa tulla riemullisia tilaisuuksia.

Vexi osasi yllättää

Sani Aartela esittää levyllä kappaleen Rakastuin basistiin, jossa on vahvaa 1960-luvun tunnelmaa.

– Reipas ja tanssittava kipalehan siitä tuli. Täytyy sanoa, että levyllä on hienoja tekstejä. Kun aikoinaan tehtiin Vexin kanssa yhdessä kappaleita, hän pystyi aina yllättämään. Keveitä biisejä löytyy, mutta paljon asiaa myös pintaa syvemmältä, Aartela pohtii.

Myös hän toivoo artistikatraan tapaavan syksyllä konsertissa.

– Hämeenlinnalaisten kokoontumisajot olivat hauska ja hyvä juttu. Porukka nivoutui hienosti kasaan.

Kirjailijan tulkintaa

Jonkinlaiseksi jokerikortiksi itseään luonnehtii Juha Itkonen, jolle lankesi levyn päätöskappale Ihmiselämää.

Nuoruudessaan Hämeenlinnan bändikuvioissa pyörinyt kirjailija levytti neljä vuotta sitten Topi Salmen yhtiölle pari Amerikka-aiheista kappaletta.

– Olin otettu, kun minua kysyttiin tähän mukaan. Sain valita kahdesta kappaleesta, josta Ihmiselämää tuntui heti omalta, erityisesti sanojen osalta.

”Kasvaa, kantaa, se on tiemme, kokemukset kerran viemme,niin kuin verson uuteen elämään”, laulussa lauletaan.

– Tunsin saavani tekstistä kiinni tässä vaiheessa elämääni, neljän lapsen isänä ja 45-vuoden iässä aika lailla sen keskellä, Itkonen tuumaa.

Tutuissa ympyröissä

Vaikka kirjailija ei muista poiketen olekaan kokenut levylaulaja, studiossa olo oli turvallinen.

– Samassa huoneessa teimme keväällä 1994 bändimme ensimmäisen demon. Koko projektissa oli hieno Hämeenlinna-reunion meininki, kun kaikki olivat menneiltä vuosilta tuttuja.

Levyllä esiintyvät haastateltujen lisäksi Jyrki Linnankivi (Jyrki 69), Jere Ijäs, Matti Johannes Koivu, AP Sarjanto, Selkä Pulkkinen ja Pekka Tiilikainen.

