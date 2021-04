Hämeenlinnalaistuva Tuuli-Elina Ruuskanen yllättyi erokirjansa reaktioista: Ydinperheen hajoaminen herättää suuria tunteita vielä 2020-luvulla – "Jokaisella on lupa etsiä omaa onnea"

Mullistusten vuosi. Tuuli-Elina Ruuskasen elämä muuttui kertaheitolla: tuli ero, uudet asumiskuviot, korona ja kaupan päälle vielä liikuntakykyä rajoittava välilevyn pullistuma.

Ruuskanen kirjoitti koko eroprosessin ajan päiväkirjaa.

Kasassa oli kolmen kuukauden päiväkirjamerkinnät, kun Ruuskanen tapasi sattumalta kustannusalalla työskentelevän tuttunsa. Ruuskanen kertoi ideastaan, että eropäiväkirjasta voisi tehdä myös kirjan ajatuksella ”eron vuosi”. Kustantaja innostui ajatuksesta.

– Aluksi se pelotti, koska en tiennyt, miten erovuodessa käy.

Paineet kasvoivat kaiken härdellin keskellä. Samaan aikaan korona vaikutti juontajan ja esiintymiskouluttajan elämään niin, että työt vähenivät merkittävästi ja huoli taloudellisesta pärjäämisestä kasvoi.

Stressi kasvoi niin isoksi, että Ruuskanen lopetti stressaamisen kokonaan.

– Hitto! Kyllä tästä selvitään, oli lopulta se päällimmäinen ajatus.

Hitaan kaavan kautta oli aikaa sopeutua

Nyt ulkona on Sanoinko sen ääneen. Kirja on Ruuskasen, kahden alle kouluikäisen lapsen äidin rehellinen kuvaus eropäätöksen jälkeisestä vuodesta.

Esittelytekstissä väitetään, että kirja sanoo suoraan sen, mitä jokainen eroava tai eroa miettivä henkilö ajattelee, mutta mitä kukaan ei uskalla sanoa ääneen.

– Meidän ero toteutettiin hitaan kaavan kautta eli asuimme vielä pitkään saman katon alla lasteni isän kanssa. Siinä ehti askel askeleelta ajatella ja työstää asiaa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Ruuskasen pahin skenaario oli se, että riidat käytäisiin lasten kautta tai lapset joutuisivat pelinappuloiksi. Niin ei käynyt.

– Onneksi suurin osa eroajista osaa pitää riidat rajoissa.

Ero on kuin lapsen syntymä, se muuttaa kaiken

Ruuskanen on ollut koko elämänsä ajan sarjaseurustelija. Tällä kertaa hän päätti, ettei haluaisi toistaa enää samoja virheitä uudestaan.

Sen vuoksi hän alkoi kirjoittaa tunteistaan päiväkirjaa, koska hän on huomannut, että kirjoittamalla pystyy prosessoimaan ajatuksia.

Ruuskasta hämmästyttää, että edelleen 2020-luvulla ydinperheen eroaminen herättää niin paljon tunteita. Hän on saanutkin paljon palautetta kirjan lukijoilta.

– Kirja on tuonut lohtua ja vertaistukea. Joku on pitänyt sitä terapeuttisena. Se on mielestäni hienoa, koska tuon asioita esille kevyesti ja huumorin kautta, joten pelkäsin, että hukuttaako kevyt muoto kirjan syvimmät pointit.

Eroamista voi verrata vaikkapa lapsen syntymään. Moni kuvittelee, että lapsi vain tulee elämään, mutta todellisuudessa uusi ihminen muuttaa ihan kaiken.

– Sama juttu erossa. Se muuttaa aivan kaiken. Ainakin minulla se on muuttanut koko ajatusmaailman, käsityksen omasta kehosta, tulevaisuudenuskon.

Naiseus löytyi uudestaan

Eron myötä Ruuskanen käsittelee paljon myös omaa kehokuvaansa ja naiseuttaan. Hän haluaa avata omia kipukohtiaan, koska uskoo, että moni muukin kipuilee samojen asioiden kanssa.

Ruuskasen ydinsanoma on, että jokaisella on oikeus olla onnellinen ja tehdä elämästään sellaista kuin haluaa.

– En häpeile enää yhtään, vaan olen sinut itseni kanssa.

Kaupunkimarkkinointia Hämeenlinnalle

Tuuli-Elina Ruuskanen on nopea liikkeissään. Parhaillaan hän etsii kotia Hämeenlinnasta. Hän arveli, että niin etsii moni muukin.

– Otin yhteyttä Linnan Kehitykseen. Syntyi idea muuttajan blogista kaupungin verkkosivuille.

Nyt Ruuskanen kirjoittaa havainnoistaan perheellisen näkövinkkelistä vuoroviikkovanhempana.

Miksi juuri Hämeenlinnaan? Millaisia ovat eri kaupunginosat? Mitäpä jos asuisikin pitäjässä? Entä harrastusmahdollisuudet? Millaista on yrittäjänä Hämeenlinnassa?

– Hämeenlinnalaisilla ei ole enää laisinkaan huono kaupunki-itsetunto.