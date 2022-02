Hämeenlinnan ainoa paikallinen matkatoimisto on selvinnyt hengissä koronavuosista – Alalla on taas kuhinaa ja lomareissujen ykköskohteet löytyvät Espanjasta

Pandemia on koetellut kovin kourin matkatoimistoalaa. Tasaisin väliajoin tautitilanteen hellittäessä tilanne on näyttänyt hetkellisesti paremmalta, mutta pian on niskaan tullut taas kylmää suihkua.

– Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet vuoristorataa, mutta hengissä ollaan. Pandemian alussa uskottiin, että se menee suhteellisen pian ohi. Alalla on kuitenkin aikaisemmin selvitty niin tuhkapilvistä kuin sars-epidemiastakin, Häme-Matkojen yrittäjä Arjaliisa Arra sanoo.

Toiveet ulkomaanmatkailun elpymisestä olivat korkealla viime syksynä, kunnes uusi koronavariantti omikron heitti kapuloita rattaisiin.

– Onhan tämä ollut aikamoista vääntöä, matkojen perumista ja siirtämistä.

Tuttua ja turvallista

Nyt alalla on Arran mukaan taas selkeästi kuhinaa, ja ihmisillä kova polte päästä ulkomaille. Tällä hetkellä kysytyimpiä kohteita ovat Espanjan manner ja Kanarian saaret.

– Ne ovat monille tuttuja ja turvallisia paikkoja, joihin ihmiset uskaltavat mennä. Jos siellä sairastuu, niin usein saatavilla on suomenkielistä palvelua.

Myös kaukokohteisiin ihmisillä on hinkua, mutta esimerkiksi Thaimaahan matkustaminen ei ole aivan yksinkertaista.

– Edessä on kauhea paperisota erilaisten kaavakkeiden ja hakemusten täyttämisessä. Monia askarruttaa sekin, miten käy, jos siellä sairastuu.

Pitkään jäissä ollut matkustus Yhdysvaltoihin on nyt myös vapautunut.

– Jenkkeihin lähtevät tällä hetkellä lähinnä sellaiset ihmiset, joilla on siellä tuttavia tai sukulaisia.

Halpalennot mennyttä

Ryhmämatkailukin on osoittanut heräämisen merkkejä, ja Arran asiakkaita ovat kiinnostaneet Puola, Unkari ja Tsekki. Myös luokkaretkeläiset yrittävät nyt toteuttaa moneen kertaan siirtyneitä matkojaan.

Kaikkien matkailun alalla toimivien talous on enemmän tai vähemmän kuralla, mikä näkyy palvelujen hinnoittelussa.

– Lentomatkojen hinnat isoille ryhmille eivät esimerkiksi Finnairilla ole enää edullisia. Norwegian vähän helpottaa tilannetta kohtuullisella hintapolitiikallaan. En usko, että puoli-ilmaisiin lentoihin tullaan enää palaamaan, Arra pohtii.

Palveluakin kaivataan

Vuonna 1978 perustettu , Business Parkin alakerrassa toimiva Häme-Matkat on Hämeenlinnan ainoa paikallinen matkatoimisto.

– Vielä 1990-luvun lopussa kaupungissa oli neljä muutakin, mutta ajat ovat muuttuneet.

Vaikka nykyään monet varaavat itse lentonsa ja hotellinsa internetin kautta, matkatoimiston palveluille on edelleen kysyntää.

– Vielä on asiakkaita, jotka haluavat kohdata nokakkain, eivätkä halua surfata netissä. Tiedon tulva verkossa on niin valtava ja hämmentävä, eikä kaikki siellä oleva informaatio ole välttämättä luotettavaa, Arra tuumaa.

Edullisuus voi yllättää

Erityisesti yritykset arvostavat sitä, että saavat aina matkansa järjestettyä yhdessä paikassa, joissa tunnetaan niiden tarpeet ja mieltymykset esimerkiksi hotellien suhteen.

– Eräällä helsinkiläisellä yrityksellä oli sellainen kriteeri, että he haluavat Kehä kolmosen ulkopuolelta toimiston, jossa heitä palvelee aina sama ihminen.

Lisäksi esimerkiksi Finnairille ei voi varata ryhmälentoja yksityisesti, vaan ne menevät aina toimistojen kautta.

Mielikuva siitä, että matkatoimiston kautta järjestetty reissu tulee aina kalliimmaksi, ei Arran mukaan vastaa todellisuutta.

– Aina kannattaa kysyä, sillä olemme monta kertaa pystyneet yllättämään edullisuudella. Emme käytä samoja hakupalveluja kuin yksityiset asiakkaat, vaan meillä on omat järjestelmämme, joilla pystymme löytämään hyviä vaihtoehtoja.