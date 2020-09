Kaupunki järjestää taidenäyttelyn, johon kaikki asukkaat voivat osallistua – Vielä ehdit ilmoittaa teoksesi mukaan

Hämeenlinnan kaupunki järjestää Kortteli2:n taidetilassa Reskalla Itse tehty Hämeenlinna -näyttelyn 18.9.–25.10.

Näyttelyn ideana on lisätä yhteisöllisyyttä ja yhdistää hämeenlinnalaiset taiteen avulla sekä luoda yhteinen muistijälki poikkeuksellisesta vuodesta. Jokainen voi osallistua näyttelyyn omalla taideteoksellaan tai osallistumalla yhteisötaideteosten tekemiseen.

Kysymyksessä on kaikille kaupunkilaisille avoin näyttely. Taiteellisia vaatimuksia ei ole, vaan mukaan voivat tulla teoksellaan kaikki, jotka haluavat. Yhteisötaideteosten pohjalta on suunnitteilla muun muassa kuosi paikallisten toimijoiden vapaaseen käyttöön.

Näyttelyssä on vielä tilaa, joten ilmoittautumisaikaa on jatkettu 7.9. asti. Mukaan voi ilmoittautua Hämeenlinnan kaupungin nettisivuilla olevan linkin kautta.

Toivomuksena on ollut, että teosten täytyy jollain lailla sopia aiheeltaan Hämeenlinnaan. Voiko näyttelyyn osallistua myös muunlaisella teoksella, ohjaaja ja näyttelyn koordinaattori Marika Yli-Ollila Hämeenlinnan kaupungista?

– Teoksen ei ole pakko liittyä Hämeenlinnaan. Koska osallistujat ovat hämeenlinnalaisia, he tavallaan itse heijastavat samalla omaa kotikaupunkiaan.

Onko teoksen tekniikalla väliä?

– Tekniikalla ei ole väliä. Näyttelyyn on jo tullut muun muassa valokuvia, veistoksia, yhteisinstallaatioita ja runoja. Työt ovat eri-ikäisiltä ihmisiltä erilaisista taustoista. Kriteerinä on, että teos on jollain lailla esille pantavissa.

Milloin ja miten yhteisötaideteoksia on tarkoitus toteuttaa?

– Yhteisötaideteosten tekemiseen ei tarvitse ilmoittautua. Taidetta tehdään taiteilijoitten ohjauksessa kahtena lauantaina 19.9. ja 26.9., mutta tarkemmasta aikataulusta ja toimintaohjeista tiedotetaan myöhemmin.

Ketkä kaikki niihin voivat osallistua?

– Kuka vaan, iällä tai taustalla ei ole väliä. Myös ryhmät ovat tervetulleita.

Minkä tyyppisiä yhteisötaideteoksia on suunnitteilla?

– Tulossa on kaksi teosta taiteilijoiden alulle panemana. Teoksissa yhdistyvät maalaus ja veistoksellisuus, muun muassa spray-maaleja on käytettävissä. Arxilla on suunnitteilla samaan yhteyteen katutaidenäyttely.

Mitä yhteisötaideteokseen osallistuminen vaatii? Tarvitaanko materiaaleja tai taiteellista osaamista?

– Kaikki materiaalit ovat valmiina, kannattaa vain valita sopivat vaatteet. Ihmisiä opastetaan paikan päällä, mitään erityisosaamista ei tarvita. Tarkoitus on, että kaupunkilaiset voivat osallistua matalalla kynnyksellä.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset näyttelyyn 7.9. mennessä www.hameenlinna.fi/itsetehtyhameenlinna.